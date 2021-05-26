О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Ираку, главой Миссии ООН по содействию Ираку Ж.Хеннис-Плассхарт

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Ираку, главой Миссии ООН по содействию Ираку Ж.Хеннис-Плассхарт.

В ходе встречи основное внимание было уделено ситуации в Ираке в контексте проведения досрочных парламентских выборов, роли и месту ООН в сопровождении электорального процесса.

Обсуждались также вопросы оказания содействия иракским властям в деле достижения национального примирения, укрепления экономики страны, противодействия международному терроризму.