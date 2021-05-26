О предстоящем участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции.

В ходе заседания пройдет обмен мнениями по актуальным сюжетам международной повестки дня, в том числе по вопросу укрепления международных институтов, по тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, включая коронавирусную инфекцию COVID-19, сотрудничества государств «пятерки» на многосторонних площадках.

Планируется рассмотреть состояние и перспективы пятистороннего взаимодействия в год председательства Индии в БРИКС по трем основным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

Развитие сотрудничества в межгосударственном объединении БРИКС – безусловный приоритет внешней политики России.

К настоящему времени объединение закрепилось в качестве влиятельного фактора глобальных политических и экономических процессов. За прошедшие 15 лет БРИКС прошел путь от неформальной площадки, «клуба по интересам» для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня до зрелой сети многогранного партнерства, которое охватывает большинство сфер межгосударственного общения.

Сегодня страны «пятерки» играют весомую роль в формировании глобальной повестки дня, вносят ощутимый вклад в поиск коллективных ответов на вызовы современности. Залог успеха – слаженное и конструктивное взаимодействие всех пяти стран. БРИКС – это, прежде всего, объединение единомышленников с совпадающим или схожим видением базовых принципов мироустройства. Приоритеты всех и каждого участника обусловлены реальными потребностями развития экономики и общества, включая первоочередную задачу повышения качества жизни граждан. Мы сообща строим более представительную систему глобального управления. Это отвечает долгосрочным, не зависящим от сиюминутной конъюнктуры стратегическим интересам всех участников БРИКС. Такой подход способствует преодолению в мировых делах рудиментов конфронтационных блоковых подходов, проистекающих из высокомерного игнорирования законных интересов других государств, попыток подмены международного права неким «порядком, основанным на правилах», а по сути, жесткой и нечестной «игрой без правил» с обилием «двойных стандартов».

БРИКС неизменно открыт к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Наше объединение становится центром притяжения для других участников международных отношений, прежде всего из числа развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. В рамках форматов «БРИКС плюс» и «аутрич» на различных уровнях мы нацелены на выстраивание устойчивых партнерств с целью выработки совместных ответов на самый широкий спектр актуальных международных вызовов для обеспечения устойчивого развития и долгосрочного экономического роста. Убеждены, что БРИКС и все заинтересованные партнеры могут и должны принять самое деятельное участие в формировании глобальной архитектуры «постковидного» мира.

По сложившейся в БРИКС традиции, текущее председательство в консультациях с партнерами определяет главный вектор развития объединения на календарный год, а также ключевые приоритеты в работе на основе принципа преемственности и опоры на имеющиеся решения предыдущих саммитов «пятерки».

Девиз индийского председательства в БРИКС в 2021 г. – «15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса» (BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus).

В качестве приоритетов индийской «вахты» в объединении обозначены повышение эффективности многосторонней системы, расширение диалога по вопросам антитеррора, использование цифровых и технологических решений для достижения Целей устойчивого развития, а также укрепление гуманитарных и культурных контактов. Среди озвученных индийцами перспективных направлений взаимодействия в текущем году – развитие сотрудничества в области здравоохранения, включая борьбу с COVID-19, и повышение роли женщин в экономике.

Россия и другие партнеры по «пятерке» поддержали заявленные председательством Индии приоритеты и настроены на энергичную совместную работу в этом году по всему широкому спектру направлений многостороннего сотрудничества, дальнейшее укрепление пятистороннего стратегического партнерства.

В общей сложности в календарь председательства Индии включено более 140 мероприятий. Уже состоялись более 30 встреч. Центральным событием «индийского года» в БРИКС станет XIII Саммит объединения в Нью-Дели.