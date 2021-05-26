О предстоящем визите в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 мая – 2 июня Российскую Федерацию с визитом посетит Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг. В рамках поездки планируются переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров со своей монгольской коллегой подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укрепление взаимодействия на международной арене и в региональных делах, а также реализацию совместного плана мероприятий, посвященных празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией (первый межгосударственный договор был подписан 5 ноября 1921 г.).

В рамках визита состоится торжественная церемония вручения ордена Александра Невского президенту Общества дружбы «Монголия – Россия», Герою Советского Союза и Герою Монголии, летчику-космонавту Ж.Гуррагче (совершил полет в космос в составе совместного экипажа 22-30 марта 1981 г.), которым он был награжден в марте с.г. за большой вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Б.Батцэцэг также возглавит делегацию Монголии на Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня с.г.).

Монгольское направление относится к числу приоритетных во внешней политике России. Двусторонние отношения традиционно носят добрососедский и многоплановый характер, опираются на многолетнюю общую историю дружбы и сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, близость подходов к актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Стремление к всемерному углублению сотрудничества закреплено в бессрочном Договоре о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, который был подписан главами государств в Улан-Баторе 3 сентября 2019 г. и вступил в силу 21 сентября 2020 г.

Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию 3 сентября 2019 г. Президента Российской Федерации В.В.Путина, в ходе которого Глава государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол. 3-6 декабря 2019 г. состоялся первый с 2010 г. визит Премьер-министра Монголии в Россию, по итогам которого был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.

С удовлетворением отмечаем, что несмотря на существенные ограничения, связанные с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, нам в последние полтора года в целом удалось сохранить приемлемый уровень двустороннего диалога, в том числе на политическом, межведомственном и межрегиональном уровнях.

Широкое использование возможностей электронных средств связи позволяет в режиме реального времени согласовывать взвешенные взаимоприемлемые решения по наиболее актуальным вопросам.

17 марта с.г. в формате видеоконференцсвязи успешно прошла встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко и Вице-премьера Монголии С.Амарсайхана, на которой был предметно рассмотрен ход реализации договоренностей на высшем и высоком уровнях, обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-монгольской кооперации в транспортно-инфраструктурной, энергетической и других практических отраслях, а также был подписан соответствующий протокол.

Новый состав Правительства Монголии, утвержденный в январе этого года, продолжает курс на приоритетное развитие взаимодействия с Россией и активизацию всего комплекса двусторонних связей.

В период, когда весь мир столкнулся с глобальной угрозой пандемии нового коронавируса, российско-монгольские отношения доказали свою прочность. Весной 2020 г. оперативно по запросам монгольских партнеров на безвозмездной основе поставили тест-системы для проведения 5,5 тыс. исследований на COVID-19, мобильную лабораторию экспресс-диагностики, оказали консультативно-методическую поддержку.

С февраля с.г. в Улан-Батор в рамках контрактов РФПИ с Минздравом Монголии и фармацевтической компанией «Эм-Импекс» (по 1 млн доз каждый) ведутся поставки российской вакцины «Спутник V» (в феврале и апреле поставлено 60 тыс. доз).

Рассчитываем, что взаимные успехи в вакцинации населения (на 28 мая при общей численности населения Монголии около 3,3 млн человек там вакцинировано первой инъекцией 1,847 млн человек, второй – 1, 025 млн человек) уже в ближайшее время позволят ослабить карантинные ограничения и начать обсуждение условий для возобновления транспортного и пассажирского сообщения, включая прямые авиарейсы в Улан-Батор.

Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. Ежегодно по линии Минобрнауки, а также других федеральных министерств и ведомств выделяется квота для обучения 550 монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета. Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. В стране действуют Русские центры. На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы.

Особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия-ЕАЭС. Высоко оценивая уровень взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Улан-Батором в рамках соответствующего меморандума о сотрудничестве, стороны поддерживают усилия созданной в конце прошлого года совместной исследовательской группы по изучению вопроса целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Все более заметную роль играет механизм трехстороннего взаимодействия Россия – Монголия – Китай, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 1 сентября 2014 г. в Душанбе. Реализация «Дорожной карты» развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых «на полях» саммита ШОС 9 июля 2015 г. в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 г. Программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате.

Россия поддерживает дальнейшую активизацию участия Улан-Батора в работе Шанхайской организации сотрудничества, в которой Монголия является наблюдателем.