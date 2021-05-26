О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий Саудовской Аравии, Йемена и ОАЭ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял аккредитованных в Москве Посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, Посла Йеменской Республики (ЙР) Ахмеда Аль-Вахейши и временного поверенного в делах Объединенных Арабских Эмиратов Хамада Аль-Хебси по их просьбе.

В ходе беседы и в свете соответствующего решения Совета ООН по правам человека состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Йемене с акцентом на задачи урегулирования затянувшегося военно-политического конфликта и гуманитарного кризиса в этой стране. При этом с российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку всеобъемлющего мирного урегулирования йеменского конфликта через прекращение всех боевых действий, снятие любых видов блокады территории ЙР, а также инклюзивного и результативного национального диалога о ее будущем политическом обустройстве.