К российско-американскому диалогу по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая состоялся телефонный разговор спецпредставителя Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронкова с заместителем заместителя Госсекретаря США Х.Амром.

В ходе беседы с удовлетворением отмечалось соблюдение палестинцами и израильтянами режима прекращения огня, достигнутого 21 мая с.г., и были обсуждены возможные шаги по линии ближневосточного «квартета» международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС), направленные на предотвращение рецидивов вооруженной конфронтации вокруг сектора Газа.

С российской стороны была подтверждена необходимость скорейшего формирования позитивных условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров в целях урегулирования комплекса вопросов окончательного статуса в соответствии с решениями СБ и ГА ООН, а также принципом «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.