Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой, Москва, 31 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой Аугушту,

Коллеги,

Уже не раз встречались. Прошло три года, как мы обменялись визитами в 2018 г. В том же году состоялась встреча президентов, когда Президент Португалии М.Ребелу де Соуза посетил Чемпионат мира по футболу. Сегодня будет важно сопоставить наши оценки того, как договоренности, достигаемые на высшем уровне, претворяются в жизнь, прежде всего в том, что касается планов развития двусторонних отношений.

Заинтересованы в развитии экономических, инвестиционных связей, в поощрении контактов между парламентами, между министерствами и между нашими ведомствами, отвечающими за внешнюю политику.

Ваш визит имеет и многостороннее измерение. Он проходит в период, когда Португалия является председателем в Евросоюзе. Мы только что с Вами участвовали в открытии конференции на тему отношений между Россией и ЕС. Из приведенных оценок ясно, что предстоит много работы для нормализации ситуации. Ценим Вашу заинтересованность в этом и отвечаем Вам взаимностью.

Есть о чем поговорить. Рад Вас видеть. Добро пожаловать.