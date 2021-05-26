Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на конференции по отношениям между Россией и Евросоюзом, Москва, 31 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Аугушту,

Уважаемый Игорь Сергеевич,

Коллеги, друзья,

Спасибо за приглашение выступить на конференции, посвященной ситуации между Россией и Евросоюзом. Хотел бы поблагодарить Российский совет по международным делам, который совместно с Посольством Португалии и Представительством ЕС в Москве проделал большую работу по организации сегодняшнего мероприятия.

Исхожу из того, что это будет честный, откровенный разговор, без попыток «замести под ковер» какие-то факты, потому что именно серьезная дискуссия по обозначенной теме давно назрела. Считаю важным, что мы проводим сегодняшнюю конференцию с привлечением потенциала научной дипломатии. Хотел бы поприветствовать присутствующих в онлайн-режиме, а в офлайне – представителей отечественного и зарубежного экспертно-политологического сообщества.

Надеюсь, что итоги обсуждения, которое – подчеркну – может быть только откровенным и честным, позволят лучше понять нынешний непростой момент в том, что происходит между Россией и Европейским союзом, станут полезным дополнением к дипломатической работе по выправлению сложившейся ситуации.

А она остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на Восток и углубляются, как окопы на фронте. Перспективы для объединительной повестки весьма ограничены. Девальвируется роль общеевропейских организаций – имею в виду прежде всего ОБСЕ и Совет Европы. Выхолощены механизмы структурированного сотрудничества, контактов Евросоюза и НАТО с Российской Федерацией.

Совсем недавно мы вместе с Евросоюзом работали над «Партнерством для модернизации», строили четыре «общих пространства». На решение этой задачи были нацелены многочисленные российские инициативы – от заключения Договора о европейской безопасности до создания в перспективе единого энергетического комплекса. Еще в 2010 г. мы были готовы к созданию Комитета Россия-Евросоюз по вопросам внешней политики и безопасности, но тогда ЕС ушел от достигнутой в Мезеберге договоренности. Та же участь постигла практически готовое рамочное соглашение о взаимодействии в сфере кризисного регулирования. Были буквально в шаге от введения безвизового режима, хотя сторона ЕС обставляла его все новыми и новыми условиями. Подчеркну: эти инициативы существовали задолго до того, как на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого Евросоюз решил занять сторону тех, кто пришел к власти незаконным путем.

В целом список совместных проектов, обладавших потенциалом «сцементировать» самым прочным образом наши отношения, не исчерпывается тем, о чем я упомянул. Нам говорили, что «возможно всё, кроме совместных институтов». Институтов не было, но каждые полгода проходили саммиты Россия-ЕС, раз в год – совместное заседание Правительства России и Еврокомиссии. Работали форматы Постоянного совета партнерства Россия-Евросоюз и 17 отраслевых диалогов – от прав человека до энергетики и инноваций. Взаимная торговля достигала 417 млрд долларов США в 2013 г. Это было фактором глобального масштаба.

Сейчас вся эта многоуровневая взаимополезная архитектура сотрудничества по инициативе ЕС, скажем мягко, «заморожена». В Евросоюзе решили «отгородиться» от России. При этом тиражируются утверждения, будто именно мы «не уважаем» ЕС, стремимся разъединить «единую Европу», отдавая предпочтение двусторонним связям со странами-членами Евросоюза. Подчеркну еще раз: если любая из стран ЕС заинтересована в контактах с нами мы не будем от них уклоняться. В Брюсселе это должны прекрасно понимать.

Сейчас в отношении нашей страны «плодятся» односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза. Диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе «хайли лайкли». Презумпция невиновности заменена презумпцией виновности просто по определению. Совсем недавно ЕС заявил о том, что случившееся в Белоруссии не могло произойти без ведома Москвы. Менталитет «хайли лайкли» продолжает применяться ко всем ситуациям. Происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть «порядок, основанный на правилах», на который Запад все больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права.

По существу, по нашей оценке, вся политика Евросоюза на российском направлении увязана с выполнением Москвой Минских соглашений, которые требуют прямого диалога Киева с Донецком и Луганском и которые украинское руководство открыто саботирует при поддержке Брюсселя. Напомню, Президент Украины В.А.Зеленский прямо заявил, что им не нравятся Минские соглашения, но они хотят, чтобы договоренности оставались в силе, потому что, пока они действуют, сохраняются санкции против Российской Федерации. То есть сейчас Евросоюз, по сути дела, соглашается с тем, что единство Украины, мир в Донбассе приносятся Киевом в жертву сохранению антироссийских санкций.

Мимо нашего внимания не проходит и то, что в формулировках политики ЕС в отношении России (и в публичных заявлениях отдельных представителей руководства Евросоюза) все чаще звучит терминология времен «холодной войны». В обиход вводятся понятия, которые заведомо несовместимы не то что с перспективой добрососедства, а даже нормальных отношений. Перечислю некоторые из этих терминов: «старый враг», «сдерживание», «режим», «отпор» и т.д. Все это, по нашему мнению, лишено здравого смысла и противоречит естественным интересам граждан и бизнеса России и стран ЕС.

С сожалением констатирую, что американский «зонтик» привел к утрате европейцами самостоятельности и просто чувства реальности, способности правильно оценить новые вызовы и оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов. Об аксиоме неделимости безопасности предпочитают больше не вспоминать. Удивляет пассивная реакция ЕС на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями. Оставлены без внимания развернутые, конкретные предложения Президента России В.В.Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая – подчеркну это особо (это пытаются затушевать) – согласование механизма верификации. Это абсолютно конкретные предложения, которые включают посещение Калининградской области и в ответ – посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии.

Опасность нынешней ситуации в том, что восприятие ее остроты буквально тонет в искусственно созданных «нарративах» о зловредных действиях Москвы, которые не имеют ничего общего с реальной политикой, намерениями российского государства и чаяниями россиян. И ситуация только усугубляется тем, что этот «нарратив» теперь становится идеологическим фундаментом военного строительства, обращенного против нашей страны и предполагающего военное сближение ЕС с НАТО на антироссийской основе.

Примеров тому в эти дни множество. Они связаны с тем, как в ЕС, НАТО готовятся к мероприятиям на высшем уровне, предстоящим в первой половине июня. Говорю обо всем этом не ради того, чтобы что-то кому-то доказать, а в надежде на извлечение уроков.

Хочется верить в обратимость упомянутых тенденций. Но чтобы это произошло, нужно выйти из порочного круга взаимного отчуждения. Постараться видеть перспективу, слушать и слышать, вступать в предметную, с фактами в руках, дискуссию вместо повторения из года в год голословных пропагандистских методичек. Осознать общую ответственность за будущее европейского континента. Возрождать на этой основе культуру диалога. Совместно проявлять политическую волю для сотрудничества на основе учета взаимных интересов.

Новая реальность, полицентризм формирующегося миропорядка рано или поздно заставят всех нас вернуться к вопросу о самой природе отношений между Россией и ЕС. Если мы отказываемся от «общих пространств», на каком фундаменте можно строить эти отношения в будущем? Известные «принципы Ф.Могерини» на такую роль явно претендовать не могут.

Знаю, что здравомыслящие силы в странах ЕС это понимают. И сегодняшний визит Министра иностранных дел Португалии (страны, являющейся председателем в ЕС), на мой взгляд, подтверждает заинтересованность в нормализации отношений Евросоюза с нашей страной. Мы это приветствуем.

Риторика не способна изменить ни географию, ни взаимодополняемость экономик, ни насыщенность контактов между гражданами. Наши последние встречи с представителями европейского бизнеса свидетельствуют о заинтересованности во взаимных инвестициях и осуществлении крупных совместных проектов. Россия – даже после нанесенного санкциями вреда все еще пятый по значимости внешнеторговый партнер Евросоюза. В свою очередь, ЕС кумулятивно остается одним из основных наших торгово-инвестиционных партнеров. В прошлом году на него пришлось порядка 34% российского товарооборота (и составил 192 млрд долл. США), который не сравним с тем, как он выглядел в 2013 году. Примерно такая же картина по взаимным инвестициям. Тоже очень существенное присутствие в экономиках друг друга.

Мы – соседи. Россия – часть Большой Европы. Евросоюз – крупный игрок на европейском пространстве, но он – не вся Европа, как бы этим словом не жонглировали некоторые лидеры стран ЕС. Общая история свидетельствует, что построить прочную архитектуру безопасности на континенте, обеспечить его мирное, стабильное развитие без участия нашей страны либо ей во вред никогда не получалось. Это признается публично многими политиками. И уверен, что не получится.

Нам не очень понятно, что движет теми, кто утверждает, будто Россия не заинтересована в диалоге. Это неправда. Неоднократно говорили, что открыты для конструктивного взаимодействия с Евросоюзом – на принципах равноправия и взаимного уважения. Именно на такой прочной основе мы успешно выстраиваем связи с подавляющим большинством государств планеты.

Как отмечал Президент России В.В.Путин, нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Избавиться от фобий прошлого, смотреть в будущее. Выделю то, что он сказал о диалоге «по-честному», когда не голословные обвинения, а конкретные факты подкрепляют взаимные озабоченности, которые возникают регулярно. У нас тоже есть вопросы к ЕС, но они основаны на конкретных фактах. Ответов мы пока на них не получили.

Неделимость безопасности, которая была единогласно и торжественно провозглашена всеми нами, всеми странами Евроатлантики, несовместима с попытками выстроить «островки стабильности», будь то вокруг НАТО или ЕС. Пандемия тому печальное напоминание. К старым точкам напряжения могут добавиться новые: постпандемическое сокращение технологических цепочек, озеленение экономики, включая введение углеродного налога, цифровизация. И это в условиях, когда несанкционный сегмент в мировой экономике неуклонно сокращается.

Несмотря на текущий кризис, налицо ряд областей, где наше взаимодействие весьма актуально. Это здравоохранение, энергетика, наука и технологии и изменение климата, включая весь сложный комплекс вопросов «зеленого перехода». Никуда не делись общие трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Востребована дальнейшая совместная работа по целому ряду международных проблем (ближневосточное урегулирование, иранское «ядерное досье», стратегическая стабильность). На повестке дня – и сопряжение усилий в интересах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

В глобальном и многополярном мире схемы взаимодействия, основанные на принципе «ведущий – ведомый», больше не срабатывают. Образно говоря, в политическом смысле не существует ни «глобуса НАТО», ни «глобуса ЕС». У стран появляется свобода выбора, в том числе моделей развития и участия в интеграционных проектах. Это реальность.

Укрепляет свои внешние связи Евразийский экономический союз. ЕАЭС состоялся и поступательно развивается. Надо перестать ставить наших общих соседей, включая членов СНГ и ОДКБ, в положение искусственного выбора. Необходимо уважать их обязательства в рамках организаций, где они являются членами.

Расширяется взаимодействие в рамках ШОС. В свою очередь китайские коллеги успешно реализуют инициативу «Один пояс, один путь».

Очевидно, что сегодня нужны не новые разделительные линии, а совместный поиск дополнительных точек опоры и рычагов роста, обеспечивающих восстановление после рецессии, вызванной COVID-19. Локомотивом такой работы могло бы стать сложение потенциалов интеграционных процессов в Евразии. Эта философия лежит в основе инициативы Президента В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, открытого для всех стран и объединений, находящихся на нашем континенте. Убеждены, что ее планомерное претворение в жизнь только укрепит экономическую и транспортную взаимосвязанность, повысит конкурентоспособность всех участников и станет солидным заделом в деле построения пространства мира, безопасности и стабильности на огромной территории от Лиссабона до Владивостока.

Предлагаем серьезно взвесить, какие плюсы для наших коллег могло бы принести участие в такой принципиально новой модели кооперации, предполагающей синергию национальных стратегий развития и многосторонних экономических начинаний, максимально эффективное использование сравнительных преимуществ нахождения всех нас на огромном, являющемся локомотивом роста мировой экономики Евразийском континенте. Начать можно с малого, например, наладить устойчивое взаимодействие между ЕАЭС и ЕС, к чему мы уже давно призываем европейских партнеров. Знаем, что Посол ЕС в России М.Эдерер также касается этой темы в своих контактах в Москве. Пока налажены профессиональные, технические контакты по регулятивным и ряду других вопросов между комиссиями, но мы считаем, что пришло время и для политических контактов.

Уважаемые коллеги,

Современные реалии несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать «санитарные кордоны» и «железные занавесы». Повторю: мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой, сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права. К такому равноправному и, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта.

Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы и вмешательства во внутренние дела. Такие шаги готовятся. Об этом открыто говорят. Но ответ обязательно последует. Подчеркну особо, инициаторам такой порочной политики (а мы никогда не будем инициаторами) стоит задуматься – соответствует ли эта линия интересам европейцев?

Подводя итог, скажу, что мы находимся на весьма сложном и противоречивом этапе трансформации мира и международных отношений. Для европейцев все это остро ставит задачу выхода из прежней «зоны комфорта» и определения собственных стратегических интересов, включая осознание естественных конкурентных преимуществ принадлежности к бурно развивающемуся Евразийскому континенту. Сделает это Европа, можно будет начать движение от нынешнего «конфликтного сосуществования» к пусть и состязательному, но бесконфликтному. А потом, может быть, и к чему-то более серьезному.

Уверен, что весомый вклад в определение алгоритмов будущих отношений нашей страны и Европейского союза могут внести представители экспертных и академических кругов, принимающих участие в сегодняшней конференции. Ваша репутация, авторитет хорошо известны. Способность «заглянуть за горизонт» – это, надеюсь, вполне реальное ожидание от сегодняшней дискуссии. Хотел бы пожелать вам успешной работы.

Спасибо.