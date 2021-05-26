О телеконференции спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая состоялась очередная телеконференция спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ). Участвовали: от Российской Федерации – спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от США – заместитель заместителя Госсекретаря Х.Амр, от ООН – спецкоординатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, от ЕС – спецпредставитель по БВУ С.Коопманс.

В ходе заинтересованного обмена мнениями была дана высокая оценка энергичным шагам руководства Египта и других региональных партнеров, направленным на прекращение палестино-израильской вооруженной конфронтации. При этом акцентировалась необходимость наращивания коллективных посреднических усилий с тем, чтобы с упором на режим прекращения огня наладить конструктивный диалог между палестинцами и израильтянами на основе одобренной решениями ООН формулы «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Подтверждена также срочность оказания международной гуманитарной помощи в целях восстановления инфраструктурных объектов в секторе Газа, разрушенных в результате военных действий.

Было условлено провести очные консультации спецпредставителей «квартета» в регионе Ближнего Востока в ближайшей перспективе.