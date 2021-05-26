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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Джибути в Москве М.А.Камилем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
31 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Джибути в Российской Федерации Мохамеда Али Камиля по его просьбе.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-джибутийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, включая участие джибутийской делегации в работе XXIV Петербургского международного экономического форума и организацию рабочего визита в Москву Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфа.
Состоялся также заинтересованный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Африканском Роге.