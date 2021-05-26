О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Португалии А.Сантуша Силвы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 мая состоится рабочий визит Министра иностранных дел Португалии А.Сантуша Силвы в Российскую Федерацию. Это уже третья поездка А.Сантуша Силвы в Москву в качестве главы португальского внешнеполитического ведомства. Предстоят обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. Предыдущий визит состоялся в феврале 2018 года.

Российско-португальские отношения традиционно базируются на взаимоуважительном партнерстве и конструктивном взаимодействии. Предстоящие переговоры призваны способствовать поддержанию позитивной динамики в политическом диалоге с Лиссабоном. В ходе встречи С.В.Лаврова с А.Сантушем Силвой планируется подробно обсудить двустороннюю повестку дня, наметить пути дальнейшего развития российско-португальских отношений.

При рассмотрении торгово-экономических вопросов основной акцент будет сделан на более активном задействовании инвестиционного и научно-производственного потенциала двух стран при реализации совместных проектов с учетом перспективных наработок сотрудничества в области передовых технологий. Данная тема призвана стать центральной при подготовке очередной восьмой сессии Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству (МПК) между Российской Федерацией и Португальской Республикой.

Португалия является одним из важных европейских партнеров нашей страны. Принимая во внимание текущее полугодовое председательство Португалии в Совете ЕС (январь – июнь 2021 года), планируется провести открытый и конструктивный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов.

Важной составной частью визита португальского Министра иностранных дел станет его участие совместно с С.В.Лавровым в открытии конференции по отношениям Россия-ЕС, организуемой Российским советом по международным делам совместно с Посольством Португалии и Представительством ЕС в Москве.

Значительное место на переговорах будет отведено разговору о двустороннем сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере. Стороны затронут вопрос о возможности реализации в перспективе двустороннего перекрестного Года культуры, образования, науки и молодежных обменов.