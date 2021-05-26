О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником США по Африканскому Рогу Дж.Фельтманом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фельтманом.

В ходе развернутого обмена мнениями о ситуации, складывающейся в Восточной Африке, в том числе о развитии внутриполитических процессов в Эфиопии, Дж.Фельтман поделился информацией о предпринимаемых руководством США шагах в интересах урегулирования на Африканском Роге.

С российской стороны акцентировалась необходимость оказания более весомого консолидированного содействия странам Африканского Рога в их усилиях по стабилизации обстановки в этом регионе в соответствии с принципом «африканским проблемам – африканское решение».