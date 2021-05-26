О развитии ситуации в Мали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В Москве продолжают внимательно следить за развитием событий в дружественной нам Мали, где обстановка осложнилась в связи с проведённым 24 мая военными арестом и последующим отстранением от власти Президента переходного периода Ба Н’Дау и Премьер-министра переходного правительства М.Уана.

Вместе с тем отмечаем, что 27 мая незаконно удерживавшиеся гражданские руководители Мали были освобождены. Рассматриваем это в качестве шага в правильном направлении, который в определенной степени снижает накал напряженности в стране и может быть расценен как пролог к возобновлению нынешними малийскими властями сотрудничества с ЭКОВАС, Афросоюзом, международными партнерами по возвращению Мали к гражданской форме правления.

Выступаем за налаживание конструктивного диалога между всеми политическими силами Мали во имя единства и стабильности в стране. Призываем все стороны к сдержанности и мирному урегулированию разногласий. Полагаем безальтернативным скорейший возврат к решению задач переходного периода в Мали с выходом в итоге на проведение в установленные сроки всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС и Афросоюза.