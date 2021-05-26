О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Черногории в Российской Федерации М.Шчепановичем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Черногории в Москве М.Шчепановича.

В ходе состоявшейся беседы обсуждались практические вопросы и перспективы российско-черногорских отношений. С российской стороны было отмечено, что одним из серьезных препятствий для раскрытия потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества остаются незаконные санкции, введенные ЕС в отношении России, и требования Брюсселя к странам-кандидатам беспрекословно им следовать.