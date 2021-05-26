Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о подходах международных профильных структур к защите свободы слова и безопасности журналистов на Украине

Вопрос: Как Вы оцениваете усилия международных чиновников и профильных структур, в чью компетенцию входит защита свободы слова и безопасность журналистов, по ситуации на Украине?

Ответ: Такое впечатление, что всё, что должно было быть сказано в адрес украинских властей в связи с дикой ситуацией вокруг свободы слова в этой стране, досталось Минску.

Международные организации, такие как ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, а также правозащитные структуры не выполняют свои прямые обязанности на данном направлении, перенаправляя энергию и усилия на проблемы, которые не являются сферой их компетенции. Так, представители этих структур дружно и во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске и задержанием гражданина Республики Беларусь, объявленного белорусской стороной в розыск. На этот счет успели с критикой высказаться Комиссар Совета Европы по правам человека Д.Миятович, Основной докладчик ПАСЕ по вопросу о свободе СМИ и безопасности Ш.Шеннах и Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру. Упущен, конечно, факт того, что Р.Протасевич «журналистом» служил в составе праворадикального батальона «Азов». Видимо, это с точки зрения международных правозащитных организаций несущественные мелочи: людей защищают – щепки летят.

При этом они практически полностью игнорируют реальные, грубейшие и систематические нарушения прав человека, прежде всего, когда речь заходит о попрании свободы слова и преследовании журналистов с угрозой для их жизни.

Давайте пройдемся по вопиющим случаям. Перед нами катастрофическая ситуация со свободой слова на Украине, где продолжаются избиения и запугивания журналистов, остаются нерасследованными их многочисленные убийства, бесцеремонно закрываются телеканалы, тысячами блокируются информресурсы в интернете. Там предпринимаются попытки законодательно закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих, а также дискриминационную языковую политику.

В этом случае весь стройный хор международных чиновников молчит. На любой вопрос о том, почему отсутствует их публичная реакция на это варварское наступление на основополагающие демократические принципы, отвечают, что ведут с партнерами «тихую дипломатию». При этом все мы понимаем, что даже несколько десятков грозных твитов международных чиновников не откроют незаконно запрещенные телеканалы и не найдут виновных в убийствах и избиениях журналистов. Тут нужна работа «в поле», в ежедневном контакте с властями, профессиональными кругами и гражданским обществом страны.

Получается абсурдная ситуация. В тех случаях, когда требуется настоящая международно-правовая работа, основанная на универсальных юридически обязывающих международных документах, «удалые правозащитники» самоустраняются. А в вопросах, не входящих в их непосредственную компетенцию, разводят демагогию разной силы воздействия: от публичной травли неугодных до оказания давления на ход расследований и решения судов.