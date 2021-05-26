О запуске Специального комитета для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Нью-Йорке в ходе заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом принята российская резолюция 75/282 «О противодействии использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях». Документ определяет модальности работы специального комитета для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях (спецкомитета), решение о создании которого было принято в 2019 году по инициативе России при соавторстве 46 государств.

В резолюции приветствуется избрание должностных лиц спецкомитета: председателя (Алжир), докладчика (Индонезия) и 13 заместителей председателя (Россия, Египет, Китай, Никарагуа, Суринам, Нигерия, Австралия, Доминиканская Республика, Польша, Португалия, США, Эстония и Япония).

Предусмотрено, что сессии спецкомитета пройдут поочередно в Нью-Йорке и Вене, начиная с января 2022 г. Орган будет стремиться принимать решения консенсусом, однако предусмотрена возможность голосования, если консенсуса достигнуть не удастся. Проект конвенции должен быть представлен на рассмотрение 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 г.

Консенсусное принятие российского проекта резолюции демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы информпреступности и необходимости выработки универсальных правил борьбы с ней. Запущен открытый, инклюзивный и транспарентный процесс переговоров по проблематике противодействия информпреступности под эгидой ООН.

Положено начало субстантивной работе над конвенцией, которая будет учитывать интересы всех без исключения стран и основываться на принципах суверенного равенства сторон и невмешательства во внутренние дела государств. Процесс будет носить динамичный характер и будет завершен в 2023 г.

Для России как инициатора этого процесса консенсусный запуск работы спецкомитета – важный дипломатический успех.