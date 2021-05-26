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О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 мая по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.
В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с дальнейшим продвижением политического процесса в Ливии в соответствии с положениями «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г., решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.
Было условлено продолжить углубленный обмен мнениями по ливийской проблематике в рамках предстоящего в начале июня с.г. визита Я.Кубиша в Москву и его встречи с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.