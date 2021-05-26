О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Пакистана в Москве Ш.Али-ханом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Пакистан в Москве Шафката Али-хана по его просьбе.

В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы ближневосточной повестки дня, представляющие взаимный интерес. При этом было условлено активизировать российско-пакистанский межмидовский диалог по затронутой проблематике, включая задействование потенциала координации подходов на площадке Организации исламского сотрудничества и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».