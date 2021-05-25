О вызове в МИД России Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у Посольства России в Киеве.

26 мая с.г. у здания Посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в Посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.