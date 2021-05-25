Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Словении А.Логаром по итогам переговоров, Москва, 28 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры с Министром иностранных дел Республики Словении А.Логаром. Приветствовали поступательное развитие наших двусторонних отношений во всех областях, включая наращивание политических контактов, в том числе на высшем и высоком уровне, а также по линии внешнеполитических ведомств.

В 2022 г. мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Договорились подумать над хорошим планом мероприятий, посвященных этому юбилею.

Положительно оцениваем межпарламентские связи, включая контакты по линии существующих в России и в Словении групп дружбы и связи между регионами двух стран. Ожидаю, что в этом году сможем провести отложенные по причине коронавирусной инфекции Дни Любляны в Москве.

Высказались за активизацию деятельности Межправительственной российско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, учитывая тенденцию к снижению товарооборота, которая наблюдалась по понятным причинам в 2020 г.

Договорились ускорить подготовку некоторых дополнительных документов, которые помогут усовершенствовать и укрепить договорно-правовую базу, в том числе в области поощрения защиты инвестиций, пенсионного обеспечения, а также в сфере культуры, науки, образования, спорта и молодежных обменов.

Выразили обоюдное удовлетворение состоянием дел в гуманитарной сфере двустороннего сотрудничества, включая содействие изучению русского языка в Словении и словенского в России. Хорошо развиваются связи между университетами, контакты между библиотеками. Надеюсь, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации сможем вернуться к популярной практике обмена творческими коллективами. Подчеркнули важность дальнейшей поддержки деятельности созданного в 2004 г. по инициативе президентов России и Словении Форума славянских культур, штаб-квартира которого находится в Любляне.

Выразили искреннюю признательность нашим коллегам и руководству Словении за бережное отношение к российским воинским захоронениям, мемориалам и в целом к памяти тех, кто освобождал Европу от фашистской угрозы. Особо отметили активную работу в словенском г.Марибор Международного исследовательского центра по изучению Второй мировой войны. Это важная площадка для того, чтобы ставить заслон пропаганде нацистских идей, которые сейчас наблюдаются в некоторых странах Европы.

Визит А.Логара происходит в преддверии начинающегося 1 июля председательства Словении в Европейском Союзе. Уделили внимание этой теме. Подтвердили глубокую озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех механизмов, существовавших между Россией и ЕС. Выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства. Министр иностранных дел Словении подтвердил позицию Евросоюза по таким достаточно хорошо известным темам, как ситуация вокруг А.Навального, вопросы, касающиеся положения дел на Востоке Украины. Была упомянута крымская тематика, ситуация вокруг Республики Беларусь. На все эти вопросы в очередной раз дали подробные, основанные на фактах, а не на голословных обвинениях ответы.

А.Логар презентовал приоритеты председательства Словении во второй половине 2021 г. в Европейском Союзе. У нас много общего: заинтересованность в развитии сотрудничества по вопросам информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью, кибертерроризмом, в целом по вопросам информационно-коммуникационных технологий и по тематике климата. Здравоохранение тоже является той областью, где объединение усилий будет только помогать решать острые вопросы.

В очередной раз подтвердили готовность к нормализации отношений с Европейским Союзом при понимании, что будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не с позиции односторонних действий и предварительных условий. Обсудили некоторые международные вопросы: ситуацию на Балканах, взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ.

В заключение хочу поблагодарить моего коллегу, пожелать ему и в целом Словении успехов во главе Европейского Союза. Будем готовы на основе упомянутых мной принципов продолжать с Вами и Вашими сотрудниками контакты.