О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Италии в Москве П.Терраччано

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано по его просьбе.

В ходе беседы была обстоятельно обсуждена ситуации в Ливии. Подтверждена необходимость реализации положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г. Акцентирована важность преодоления затянувшегося кризиса в Ливии в рамках инклюзивного политического процесса при координирующей роли ООН в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

Состоялся обмен мнениями по ряду других актуальных ближневосточных тем, включая последние события в Сирии, Ираке и в палестино-израильских отношениях.