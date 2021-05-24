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28.05.2112:34

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации М.Аль-Джабером

1082-28-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России М.Аль-Джабера по его просьбе.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в области противодействия новым вызовам и угрозам, включая борьбу с международным терроризмом.

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