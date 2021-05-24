Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ об ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающемся невыполнении украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 27 мая 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Власти Украины, опираясь на поддержку зарубежных кураторов, продолжают уклоняться от предметной работы над выполнением Минских соглашений. Несмотря на усилия внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата, очередной контакт которых состоялся 26 мая, Киев по-прежнему демонстрирует отсутствие политической воли к мирному решению конфликта не на словах, а на деле.

В этих условиях обстановка на востоке Украины ухудшается. Растет количество нарушений режима прекращения огня. В недавних отчетах Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сообщила о новых жертвах обстрелов. Несмотря на то, что это сделано с серьезным запозданием, информацию не следует обходить вниманием. Помимо невосполнимых утрат и бесчисленных страданий мирного населения, которые несет жителям Донбасса продолжающаяся карательная операция украинских властей по подавлению инакомыслия, данные отчетов СММ наглядно свидетельствуют и о том, с кем в действительности воюют вооруженные силы Украины и военизированные отряды украинских националистов.

Так, наблюдатели подтвердили гибель 8 мая от обстрела 81-летнего пенсионера, жителя западной окраины Донецка. Там же 22 апреля был ранен в голову другой пожилой мужчина. Взрывной волной от снаряда, разорвавшегося 29 апреля у окон квартиры на севере Донецка, получил ранение 12‑летний ребенок.

Помимо этого, в Донецке сообщили о гибели 24 мая ещё одного мирного жителя, а также о повреждениях линий электропередач, оставивших без света порядка двухсот жилых домов в западной части города. Рассчитываем, что Миссия изучит и отразит эти факты. Призываем СММ развивать контакты с представителями местных властей в отдельных районах Донбасса в соответствии с п.3 мандата СММ. Это необходимо в интересах обеспечения оперативности, точности и объективности освещения событий в отчетах.

Меры по усилению режима прекращения огня демонстративно не соблюдаются. Киев отказывается согласовывать с Донбассом параметры контроля за ним и реагирования на нарушения с привлечением координационного механизма, как предписано договоренностями от 22 июля 2020 года.

В условиях непрекращающихся обстрелов невозможно обеспечить надлежащие меры по разминированию. Соответствующий план «завис» в Контактной группе, в рамках которой представители Украины упорно избегают прямого диалога с Донецком и Луганском. На этом фоне множится печальная статистика жертв от взрывных травм среди гражданского населения. Так, СММ сообщила о гибели 6 апреля 17-летнего юноши от подрыва на мине в Славяносербске. В тот же день в Зайцево от детонации неустановленного взрывного предмета ранена пенсионерка. 15 апреля в Кременной по той же причине ранения получил местный житель.

При поддержке зарубежных кураторов продолжаются усилия по милитаризации Украины, что лишь подогревает агрессивные устремления сторонников силового решения так называемой «проблемы Донбасса». Политические спонсоры нынешних украинских властей фактически дают «зеленый свет» на совершение военных преступлений на востоке Украины, тренируют и обучают украинских военных и силовиков, выделяют военные ассигнования, накачивают страну вооружениями и боеприпасами. Все эти поощрительные сигналы ясно считывают в Киеве, продолжая масштабную подготовку к дальнейшему ведению боевых действий. Подчеркнем – не к всеобъемлющему политическому урегулированию, а именно к продолжению вооруженной фазы конфликта.

С 2014 года численность вооруженных сил Украины возросла со 140 тысяч до 246,5 тысяч военнослужащих, а военные расходы увеличились более чем в четыре раза (с 2,2 млрд. долл. США в 2014 году до 9,2 млрд. долл. США в 2021 году). Но и этого нынешнему руководству в Киеве оказалось мало: 24 мая Президент В.Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в соответствии с которым численность ВСУ планируется дополнительно увеличить до 261 тыс. человек.

Параллельно как «неотложный» на рассмотрение парламента Президентом Украины представлен другой законопроект «Об основах национального сопротивления». Под лозунгами о необходимости обеспечения территориальной обороны на деле речь о том, чтобы подчинить деятельность гражданских властей на местах по всей стране интересам военного планирования. Предполагается подключение широких слоев населения к милитаристской парадигме некоего «национального сопротивления». Кроме того, вместо диалога с Донбассом относительно основ совместного мирного будущего в законопроекте с использованием специфического понятийного аппарата анонсируется проведение там украинскими военными и силовиками спецопераций в рамках реализации задач некоего «движения сопротивления». К такому движению на конфиденциальной основе хотят привлекать не только граждан Украины, но и иностранцев. Что же замышляют украинские военные стратеги? Диверсионные подрывы мостов, электростанций, железнодорожных путей?

Напомню, упомянутые законопроекты внесены лично Президентом В.Зеленским. Ранее он неоднократно ставил под сомнение алгоритм урегулирования, предусмотренный минским «Комплексом мер» от 12 февраля 2015 года. А в основе этого алгоритма, одобренного в резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, лежит диалог властей Украины с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Одновременно ряд стран НАТО продолжает вовлекать Украину в свою военную активность вблизи российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений Украины со странами НАТО. Вкупе с осуществляемыми военными поставками, в том числе летальных вооружений, проведение таких учений в государстве, на востоке которого продолжается внутренний вооруженный конфликт, не способствует диалогу между его сторонами. С учетом того, что подобные учения, по замыслу их устроителей, призваны оказать воздействие на ситуацию с безопасностью на Украине, а также принимая во внимание мандат СММ, в задачи которой входит «собирать информацию и докладывать об обстановке с точки зрения безопасности» (пункт 3), рассчитываем, что Миссия будет уделять пристальное внимание военным учениям, которые проходят на территории Украины, в том числе с привлечением иностранных войск, включать детали в отчеты.

И ещё. Власти Украины не скрывают намерений заставить жителей страны сменить языковую идентичность путем принуждения их использовать во всех сферах общественной жизни украинский язык в ущерб родным языкам. Это цинично названо министерством культуры и информационной политики «мягкой украинизацией».

Особо усердствует уполномоченный по защите государственного языка Т.Кремень, который активно добивается сужения пространства для использования других языков. Так, в ноябре прошлого года он потребовал от депутатов ряда местных советов отменить их решения, действующие в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях, о наделении иных языков статусом региональных. Помимо этого, он направил генеральному прокурору Украины запрос на оказание соответствующего давления, в том числе в судебном порядке. В декабре 2020 года, апреле и мае 2021 года суды в Одессе, Запорожье и Харькове вынесли решения, лишающие русский язык какого-либо статуса.

Примечательно, что когда 20 мая в городском совете г. Николаева не набралось голосов в пользу отмены русского языка как регионального, Т.Кремень назвал голосование «недостойным» и потребовал от прокуратуры разобраться с депутатами. Репрессивная сущность этого введенного в 2019 году института очевидна.

Реализуемая Киевом политика принудительной украинизации идёт вразрез не только с международно-правовыми обязательствами Украины, но и с положениями самого же украинского законодательства. Например, противоречит статье 10 конституции, гарантирующей «свободное развитие, применение и защиту» русского языка и языков национальных меньшинств. Статье 22 о том, что «при принятии законов или изменений в действующее законодательство не допускается сужение содержания и объема прав и свобод». Статье 24, которая запрещает «привилегии или ограничения по языковым признакам».

Отсутствие международной реакции, в т.ч. со стороны ОБСЕ и ее институтов, на проявления дискриминационных подходов Киева ведет к углублению общественных противоречий на Украине и всё больше отдаляет перспективу урегулирования внутриукраинского кризиса.

Благодарю за внимание