Об итогах президентских выборов в Сирии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Сирии состоялись очередные президентские выборы. Голосование было организовано в соответствии с положениями действующей Конституции 2012 г. и нормами национального законодательства. Для избирателей были открыты 12 тыс. участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая Посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%.

В целях мониторинга избирательного процесса в Сирии находились наблюдатели из ряда стран, в том числе представительная российская делегация в составе членов Совета Федерации и Государственной Думы, а также Общественной палаты.

По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Б.Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей. Его конкуренты на выборах – представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла получили 3,3 и 1,5 процентов голосов, соответственно.

Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства САР, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами.

В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства.

Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твердую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, а также оказывать ей всестороннее содействие в восстановлении разрушенной социально-экономической инфраструктуры и ликвидации других негативных последствий затянувшегося конфликта. Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.