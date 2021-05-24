Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Словении А.Логаром, Москва, 28 мая 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогие коллеги,

Рады приветствовать вас в Москве, в Министерстве иностранных дел России. Пользуясь случаем, хотел поздравить Вас с днем рождения, который Вы недавно отмечали.

25 мая с.г. исполнилось 29 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Надо подумать, как в 2022 г. достойно отметить их 30-летнюю историю.

Ценим наши конструктивные отношения, политический диалог, торгово-экономические и гуманитарные связи, не подверженные конъюнктурным соображениям.

Рассчитываем сегодня обсудить двустороннюю повестку дня и международные вопросы, в том числе с учетом предстоящего председательства Словении в Европейском союзе.