Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с началом председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы

21 мая с.г. Венгрия заступила на пост председателя Комитета министров Совета Европы (СЕ). Будапешту предстоит координировать работу страсбургской Организации в непростое время, когда она все чаще оказывается заложником антироссийской политики, проводимой отдельными государствами и их объединениями. Сложившаяся сегодня в Совете Европы обстановка явно не способствует достижению его главной уставной цели – укреплению единства между государствами-членами. В этом контексте по-прежнему актуальна принятая по итогам первого венгерского председательства в 1999 году Будапештская декларация, призывающая к задействованию потенциала Совета Европы для строительства «Большой Европы» без разделительных линий.

Обоснованным представляется решение Будапешта уделить приоритетное внимание правам национальных меньшинств. В этой связи вновь призываем институты Совета Европы перестать смотреть сквозь пальцы на системную дискриминацию русского и русскоязычного населения и притеснение средств массовой информации на Украине и в государствах Балтии. Приветствуем намерение Венгрии возобновить проведение ежегодных конференций, посвященных развитию межконфессионального диалога – одной из опор межнационального согласия, глобальной и региональной стабильности. Поддерживаем стремление председательства сделать особый акцент на защите семейных ценностей.

Желаем Будапешту успехов в решении поставленных задач. Рассчитываем, что венгерским партнерам удастся сохранить свой объединительный настрой на протяжении предстоящих шести месяцев, что их усилия будут способствовать развитию Совета Европы как самостоятельной и подлинно общеевропейской организации. Открыты к конструктивному, взаимоуважительному взаимодействию с председательством.