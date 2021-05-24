О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Габонской Республики П.Мубеле Бубейей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Габонской Республики Пакомом Мубеле Бубейей, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В конструктивном ключе были обсуждены задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-габонских отношений, включая углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического взаимовыгодного сотрудничества, расширение гуманитарных связей. Рассмотрены также перспективы выхода на реализацию совместных проектов, в частности в разработке минерального сырья, топливно-энергетическом комплексе, развитии инфраструктуры Габона. Затрагивались вопросы подготовки и содержательного наполнения повестки дня второго саммита Россия – Африка, проведение которого запланировано на 2022 г.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес глобальной и африканской проблематике с акцентом на вопросы урегулирования ситуации в очагах нестабильности в Мали, ЦАР, ДРК, Чаде, в Сахаро-Сахельском регионе в целом. При этом подчеркивалась необходимость консолидации усилий по противодействию террористической угрозе, а также пиратству в Гвинейском заливе.

Особое внимание было уделено теме реформирования ООН и ее Совета Безопасности, в том числе в контексте заявки Габона на избрание непостоянным членом СБ ООН на период 2022-2023 гг.