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27.05.2120:08

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом

1076-27-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран в рамках международных организаций, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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