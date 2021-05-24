О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран в рамках международных организаций, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.