Новости
27.05.2120:08
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран в рамках международных организаций, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.