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27.05.2119:09
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Т.Клааром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел телефонный разговор со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Т.Клааром по инициативе последнего.
Состоялся полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу.