О выступлении Постоянного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта Кристофера Кутайяра в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая Постоянный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта (первый заместитель Министра) Кристофер Кутайяр выступил в Дипломатической академии перед молодыми дипломатами МИД России и студентами о приоритетах внешней политики Республики Мальта. Встреча в Академии прошла в рамках визита в Россию Министра иностранных дел Республики Мальта Э.Бартоло и его переговоров с Министром иностранных дел России С.В.Лавровым.

После выступления К.Кутайяра состоялась отдельная встреча Ректора Дипломатической академии А.В.Яковенко с Постоянным секретарем. Стороны обменялись мнениями об итогах визита Министра иностранных дел Мальты Э.Бартоло в Россию, а также о перспективах развития двусторонних отношений. В ходе беседы был затронут ряд международных проблем.

А.В.Яковенко попросил передать приглашение Ректору Дипломатической академии Мальты посетить Дипломатическую академию МИД России.

В беседе принял участие Посол Мальты в России П.К.Аджус.