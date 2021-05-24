Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Габона П.Мубеле Бубейей по итогам переговоров, Москва, 27 мая 2021 года

Добрый день.

Обсудили состояние двусторонних отношений. Вспоминали про годы, десятилетия нашей дружбы, сотрудничества и намечали пути продвижения связей во всех областях.

Подтвердили дальнейший настрой на развитие взаимоотношений на основе принципов равноправия, уважения, с учетом интересов друг друга. Именно на это нас нацеливает встреча президентов двух стран, состоявшаяся в июле 2018 г. в Москве.

Видим серьезные резервы для наращивания торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Договорились предпринять дополнительные шаги по реализации перспективных проектов в таких областях, как добыча углеводородов, энергетика, создание инфраструктуры. Ряд российских компаний, мы об этом тоже сегодня упоминали, проявляют конкретный интерес к поиску партнеров в Габоне и продвижении взаимовыгодных договоренностей уже «на земле». Будем оказывать (об этом тоже договорились с г-ном Министром) содействие представителям деловых кругов для установления между собой прямых контактов при поддержке правительств двух стран. В этом отношении одна из ближайших важных возможностей для придания этим договоренностям практического характера является предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который откроется буквально через несколько дней в северной столице России.

Расширению нашей торговли будет способствовать заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в таможенных делах, работа над которым сейчас завершается. Продолжим сотрудничать в деле подготовки в российских университетах высококвалифицированных кадров для Габона. По просьбе Либревиля, на ближайший учебный год было выделено дополнительное количество стипендий за счет нашего государственного бюджета. У нас уже есть первый опыт (будем его тоже развивать) подготовки кадров для армии Габона и для правоохранительных органов. Есть договоренности между министерствами обороны, для этого созданы правовые рамки. Готовы поставлять и продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габонской Республики.

Что касается внешнеполитических дел, то действует Протокол о межмидовских консультациях от 25 апреля 2001 г., закладывающий прочную системную основу для координации наших шагов. Засвидетельствовали совпадение или близость подходов к ключевым вопросам современности, прежде всего к необходимости уважать и выполнять положения Устава ООН и обеспечивать уважение суверенитета, территориальной целостности государств, обеспечивать принцип невмешательства во внутренние дела и политико-дипломатическое урегулирование любых конфликтных ситуаций. Позиция Габона, так же как и позиция России, заключается в том, что каждая страна, государство, народ имеет право самостоятельно определять модель своего политического и социально-экономического устройства.

Обменялись мнениями о сотрудничестве на площадке ООН, в том числе по вопросам, активной сейчас там обсуждаемым – относительно реформ этой Всемирной организации, в том числе реформы Совета Безопасности. Подтвердили нашу позицию, заключающуюся в необходимости исправить «перекос» в членском составе Совета Безопасности ООН, где сейчас непропорционально доминируют представители западных и союзных с ними стран, а развивающиеся страны серьезно «недопредставлены». Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы реформа Совета Безопасности ООН концентрировалась прежде всего на расширении в участии в этом органе представителей развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Говорили о том, как важно реализовать договоренности, достигнутые на первом саммите «Россия-Африка» в г. Сочи в октябре 2019 г. По причинам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, мы не смогли реализовать целый ряд мероприятий. Многие состоялись в режиме видеоконференции. Главное, созданы конкретные механизмы по дальнейшей работе в этом направлении, включая подготовку очередного саммита, который должен состояться в следующем году.

Особое внимание уделили положению дел на африканском континенте. У нас общее мнение, что для эффективного решения многочисленных сохраняющихся проблем необходим комплексный подход, предполагающий прежде всего скоординированные действия самих африканцев при поддержке мирового сообщества. Именно при поддержке, а не путем подмены тех решений, которые вырабатывались бы самими странами континента.

В предметном плане рассмотрели сохраняющиеся очаги нестабильности, в том числе в ЦАР, ДРК, Мали, в Чаде и, в целом, в Сахаро-сахельском регионе. Оценки, которые нам высказали наши коллеги весьма полезны. Мы будем их учитывать в своей дальнейшей работе по проблемам африканского континента как в рамках СБ ООН, где эти проблемы доминируют на повестке дня, так и в двустороннем взаимодействии с Африканским Союзом, с субрегиональными организациями и в контактах с отдельными странами, проявляющими инициативу в продвижении мирных решений. Одна из таких стран – Габон. Условились эту часть нашей работы постоянно держать на контроле.

Подробно обсудили необходимость наращивать потенциал мирового сообщества и особенно африканских стран в противодействии терроризму, пиратству в Гвинейском заливе, который обретает достаточно серьезные очертания. На этот счёт также есть готовность и уже практические результаты в том, что касается участия России и Габона в соответствующих усилиях мирового сообщества, в том числе под эгидой ООН.

Считаю, что переговоры были весьма полезными и совершенно точно позволили составить видение конкретных шагов, которые мы предпримем для их дальнейшего развития.

Вопрос (адресован П.Мубеле Бубейе): Сейчас активно готовится проведение следующего саммита Россия-Африка в 2022 г. Как данный формат будет способствовать укреплению сотрудничества между африканским континентом и Россией? Какие у Вас ожидания?

С.В.Лавров (добавляет после П.Мубеле Бубейи): Пандемия вмешалась в реализацию мероприятий, согласованных на сочинском саммите. Тем не менее, многие из них проводились и продолжают реализовываться в режиме видеоконференции. Надеемся, что в ближайшем будущем возобновятся очные контакты, а также политконсультации между министрами иностранных дел «тройки» Африканского союза и Российской Федерации, в том числе и по вопросам подготовки к проведению второго саммита.

Помимо политической Декларации, принятой на первом таком мероприятии, согласован и подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством России и Комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве. В МИД России создан секретариат форума Россия-Африка, который работает на постоянной основе. Сейчас План действий по сотрудничеству дорабатывается для передачи в Комиссию Африканского союза. Есть рамочные документы (Декларация и Меморандум), а сейчас готовится документ, излагающий конкретные практические шаги по материализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Вопрос: Глава украинской делегации в Контактной группе Л.М.Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию в Донбассе. Это заявление становится актуальным и особенно острым в связи с последними событиями вокруг Белоруссии. Как Вы можете прокомментировать эти слова? Действительно ли Минск может перестать быть такой площадкой?

С.В.Лавров: Что касается дальнейшей работы Контактной группы и отказе, как заявил Л.М.Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Белоруссии, которые сейчас всех занимают. Хочу подтвердить то, что Москва уже не раз официально заявляла: настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу.

Белорусские власти с первых же минут после инцидента четко сказали о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов. Часть этой информации уже в одностороннем порядке распространили. Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим тоже. Громогласно объявили о санкциях, требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. При этом они уже объявили о «наказании». Эти манеры, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу.

Л.М.Кравчук – глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать Контактная группа. Она создана в контексте пакета документов, одобренного на саммите в Минске в феврале 2015 г. и затем утвержденного резолюцией Совета Безопасности ООН. Думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать.

Если Л.М.Кравчук решил ссылаться на ситуацию с самолетом компании «Райанэйр», то где такие же переживания (не только у него, но и у западных коллег) по поводу произошедшего в 2016 г.? Без какого-либо объяснения, на ровном месте сказали, что надо посадить самолет белорусских авиалиний, чтобы снять с борта человека. Он участвовал в мероприятиях антимайдана, возражал против незаконного антиконституционного переворота, вооруженного захвата власти, противостоял тем, кто в итоге пришел на ведущие позиции в Киеве. Это были ультрарадикалы с неонацистским «душком». За то, что человек высказался против антигосударственного переворота, украинские власти посадили белорусский самолет и сняли с борта этого гражданина. Я бы не «путал» сюжеты. Если только украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы окончательно увильнуть от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что Франция и ФРГ как соавторы Минских договоренностей не позволят украинской власти сделать это.