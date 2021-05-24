О телефонном разговоре первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании В.Мортон

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании В.Мортон.

Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов. Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге.

В позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере.

Подтверждена обоюдная нацеленность на представительное участие наших стран в намеченных в августе с.г. торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею прибытия в порт Архангельска первого Северного конвоя из Великобритании, в целом уважение к памяти о союзнических отношениях в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине.