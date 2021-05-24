Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Габонской Республики П.Мубеле Бубейей, Москва, 27 мая 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Друзья,

Рады приветствовать вас в Министерстве иностранных дел России. Наша встреча проходит в знаменательное время – в апреле 2001 г. был подписан Протокол о межмидовских консультациях. Сегодня не словами, а делами отметим этот юбилей.

Заинтересованы в последовательном укреплении дружеских отношений между нашими странами и развитии двустороннего сотрудничества во всех областях. Видим встречный настрой с Вашей стороны. Это было подтверждено в ходе встречи наших президентов в июле 2018 г. Рассчитываю конкретно обсудить перспективы двусторонних связей и сотрудничества в международных организациях, прежде всего в ООН.

Добро пожаловать!