О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с кандидатом на пост Генерального директора ЮНИДО Аркебе Окубаем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным советником Премьер-министра Эфиопии, кандидатом на пост Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Аркебе Окубаем.

В ходе беседы стороны поделились оценками текущей ситуации в ЮНИДО, отметив важность укрепления ее основного мандата – обеспечения всеохватной и устойчивой индустриализации – в контексте преодоления негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Аркебе Окубай представил свое видение будущего Организации, рассказал о шагах, которые намерен предпринять в случае избрания на пост Генерального директора.