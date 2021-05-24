О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Словении А.Логара

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27-29 мая Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Республики Словении А.Логар.

28 мая запланированы переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. Будет подписан План консультаций между министерствами иностранных дел России и Словении на 2021-2022 гг.

Предполагается рассмотреть состояние и перспективы развития многоплановых российско-словенских отношений, обсудить график предстоящих двусторонних политических и межведомственных контактов. Будут затронуты вопросы взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего, в ООН, а также ситуация на Балканах, другие актуальные международные сюжеты. Ожидается углубленный обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных тем, прежде всего по проблематике отношений Россия-ЕС в контексте председательства Словении в Совете Европейского союза во втором полугодии 2021 г.

Отношения между Россией и Словенией носят конструктивный и взаимовыгодный характерПоддерживается регулярный политический диалог. в Российскую ФедерациюПредседателя Правительства Республики Словении М.Шареца.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров посещал с визитом Любляну в феврале 2018 г. и в мае 2019 г. В мае 2020 г. главы внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонные переговоры.

Поддерживаются контакты по парламентской линии между «группами дружбы», которые действуют в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также в Государственном Собрании Республики Словении.

Предстоит обсудить вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия. Словения – наш важный внешнеторговый партнер. Несмотря на незначительный (6,4%) спад в прошедшем году двустороннего товарооборота (до 1,4 млрд долларов США) в результате пандемии коронавируса, имеются все предпосылки восстановления позитивной динамики роста. На обоюдовыгодной основе развиваются традиционные сферы практического сотрудничества, инвестиционные связи, российские и словенские компании вместе успешно работают в перспективных наукоемких и инновационных областях.

Расширяются межрегиональные связи, со Словенией сотрудничают свыше 70 субъектов Российской Федерации.

Важным механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная Российско-Словенская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Ее возглавляют Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н.Патрушев и заместитель Председателя Правительства Республики Словении, Министр экономического развития и технологий З.Почивалшек. 15-е заседание МПК состоялось 14 июня 2019 г. в г. Блед (Словения). На повестке дня вопрос проведения очередного, 16-го полноформатного заседания комиссии.

Значимым документом, определяющим приоритеты российско-словенских торгово-экономических связей, является подписанная в 2011 г.

и регулярно актуализируемая Программа реализации межправительственного Меморандума о важных проектах для расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Большое значение в комплексе российско-словенских связей имеет культурно-гуманитарная составляющая. Обучение русскому языку в Словении ведется в университетах Любляны и Марибора. В муниципалитете Шмартно действует российско-словенский центр им. Д.Хостника, в г. Копер – филиал МГУ им. М.В.Ломоносова. В России на филологическом факультете МГУ преподается словенский язык в качестве основной специальности.

Уникальной представительной многосторонней площадкой для контактов между широкими общественными кругами в целях сохранения культурного и духовного наследия славянского мира является созданный в 2004 г. по инициативе президентов России и Словении Форум славянских культур со штаб-квартирой в Любляне. Развитие гуманитарного сотрудничества, укрепление взаимопонимания и доверия между славянскими народами являются нашими приоритетами.

Значительное внимание уделяется сотрудничеству в военно-мемориальной сфере. 1 сентября 2019 г. у памятника в Любляне Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы двух мировых войн, зажжен Вечный огонь от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Представители политических кругов и общественность двух стран ежегодно принимают участие в мемориальных мероприятиях у Русской часовни под перевалом Вршич, которая была сооружена летом 1916 г. на месте гибели под снежной лавиной около 300 русских военнопленных. В этом году мемориал отметит свое 105-летие. Словенцы бережно относятся ко всем 85 российским воинским мемориалам и захоронениям на территории страны. В г. Марибор действует Международный исследовательский центр Второй мировой войны.