О российско-казахстанских консультациях по вопросам биологической безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Алма-Ате состоялись российско-казахстанские консультации в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности.

Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве, рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Россией и Казахстаном в данной сфере. Продолжено согласование проекта двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Консультации были совмещены с посещением российскими профильными экспертами Центральной референс-лаборатории им. М.Айкимбаева.

Встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия на профильных многосторонних площадках. Достигнута договорённость продолжить развивать российско-казахстанское партнёрство в целях обеспечения биологической безопасности, в т.ч. путём проведения регулярных двусторонних межведомственных консультаций по данной проблематике.