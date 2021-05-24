О ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В результате произошедшего 22 мая извержения вулкана Ньираганго, находящегося на востоке ДРК на границе с Руандой в провинции Северное Киву в 19 км от крупного города Гомы с населением свыше 1 млн человек, российские граждане не пострадали.

Посольство России в Киншасе продолжает отслеживать развитие ситуации после стихийного бедствия, поддерживает постоянную связь с властями ДРК и с Миссией ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), в составе которой в районе извержения вулкана работают и представители России. На данный момент угроза безопасности россиян и необходимость их эвакуации отсутствуют. На сайте и аккаунтах в соцсетях российского Посольства в ДРК размещена необходимая информация для соотечественников, находящихся в районе Гомы, на случай кризисного реагирования.