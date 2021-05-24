О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.Бен Мубараком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 мая в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики (ЙР) Ахмедом Бен Мубараком, находящимся в России с рабочим визитом.

В ходе беседы в продолжение проведенных с А.Бен Мубараком 26 мая в Сочи переговоров Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым была детально обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная обстановка в ЙР. При этом акцент был сделан на необходимости скорейшего прекращения всех боевых действий, снятия любых видов блокады территории страны и перехода к всеобъемлющему мирному урегулированию затянувшегося межйеменского конфликта на основе учета законных интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил и конфессиональных групп населения.