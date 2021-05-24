Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 26 мая 2021 года

О выступлении Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на конференции по отношениям Россия-ЕС

Как мы уже анонсировали на прошлом брифинге, 31 мая состоится выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии конференции по отношениям Россия-ЕС, организуемой Российским советом по международным делам совместно с Посольством Португалии и Представительством ЕС в Москве. Вступительное слово Министра будет транслироваться на сайте МИД и в аккаунтах в социальных сетях Министерства.

С.В.Лавров вместе со своим португальским коллегой А.С.Силвой и Послом Европейского Союза в России М.Эдерером обсудят перспективы отношений Россия – ЕС.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг

1 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг, которая будет находиться в России с рабочим визитом, подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укрепление взаимодействия на международной арене и в региональных делах.

Принципиальная договоренность о визите Б.Батцэцэг в нашу страну была достигнута главами внешнеполитических ведомств двух стран 4 февраля с.г. в ходе телефонного разговора, которым был дан старт совместным юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией (5 ноября 2021 г.).

В рамках визита состоится торжественная церемония вручения ордена Александра Невского президенту Общества дружбы «Монголия-Россия», Герою Советского Союза и Герою Монголии, летчику-космонавту Ж.Гуррагче (совершил полет в космос в составе совместного экипажа 22-30 марта 1981 г.), которым он был награжден в марте с.г. за большой вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Б.Батцэцэг также возглавит делегацию Монголии на Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня с.г.).

Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в СМИД БРИКС

1 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции.

В ходе заседания пройдет обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по проблематике укрепления международных институтов, по тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, включая коронавирусную инфекцию COVID-19, сотрудничества государств «пятерки» на многосторонних площадках.

Планируется рассмотреть состояние и перспективы пятистороннего взаимодействия в год председательства Индии в БРИКС по трем основным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

Поддерживаем приоритеты индийской «вахты» в объединении под девизом «15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса». Среди них повышение эффективности многосторонней системы, антитеррористическое сотрудничество, использование цифровых и технологических решений для достижения Целей устойчивого развития, а также укрепление гуманитарных и культурных контактов. Разделяем настрой председательства на развитие сотрудничества в области здравоохранения и повышение роли женщин в экономике.

В преддверии встречи министров состоится традиционное совещание шерп/су-шерп стран БРИКС.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфом

8 июня состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфом, который 7-9 июня посетит Москву с рабочим визитом.

В ходе переговоров будут обсуждены задачи укрепления российско-джибутийского взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной, образовательной и гуманитарной сферах, включая реализацию возможных совместных проектов в Джибути.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня с упором на поиск путей разблокирования кризисных ситуаций на Африканском континенте, прежде всего в районе Африканского Рога. Будет также рассмотрен ряд аспектов подготовки второго российско-африканского саммита в 2022 г. в одной из стран Африки.

Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в международном форуме «Примаковские чтения»

8-9 июня в Центре международной торговли состоится очередной ежегодный международный форум «Примаковские чтения». Его тема в этом году – «Современные вызовы мировому порядку».

Планируется, что в утреннем заседании 9 июня примет участие С.В.Лавров. В своем выступлении он поделится оценками ситуации в мире и изложит подходы к решению актуальных региональных и глобальных проблем. Он также ответит на вопросы участников заседания в режиме интерактивной дискуссии.

«Примаковские чтения» по праву занимают одно из ведущих мест среди общественно-политических форумов по проблематике международных отношений не только в нашей стране, но и в мире в целом. Ежегодно в Чтениях принимают участие известные российские и зарубежные эксперты, политические деятели и дипломаты. С учетом эпидемиологических ограничений форум пройдет в гибридном формате: некоторые из участников подключатся к его работе при помощи современных технологий, многие - очно.

О предстоящем участии С.В.Лаврова во встрече Группы стратегического видения «Россия - исламский мир» с главами дипломатических представительств государств-членов ОИС

9 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие во встрече Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» с главами аккредитованных в Москве дипломатических представительств государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Председатель Группы, Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, члены Группы поделятся информацией о проведенных со времени предыдущей встречи с послами стран ОИС форумах, конференциях и фестивалях, работе с бизнес-сообществом, журналистами, духовенством, молодежью, общей целью которых является развитие взаимодействия в различных сферах между Российской Федерацией и государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Будут также анонсированы предстоящие в ближайшем будущем мероприятия и акции – пленарное заседание Группы стратегического видения, которое пройдет в г.Джидда (Королевство Саудовская Аравия), международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanSummit 2021», реализация научно-культурного проекта «Петербургский музей-институт исламской культуры». Состоится вручение учрежденной Группой международной премии имени Е.М.Примакова.

С.В.Лавров обратится к участникам встречи с приветственным словом.

О Петербургском международном экономическом форуме 2021

2-5 июня 2021 г. в России состоится XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основная деловая программа ПМЭФ-2021 разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Главная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

На полях ПМЭФ состоятся межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС–АСЕАН».

Деловая программа Петербургского международного экономического форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий и охватывает широкий спектр тем развития различных направлений экономики. В программу ПМЭФ-2021 включены: завтрак для представителей фармацевтических компаний «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом», завтрак Сбера и IT-завтрак.

Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар, делегация которого станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах. На ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербург приедут представители 50 катарских организаций. В рамках деловой программы ПМЭФ запланированы дискуссии по вопросам развития торгово-экономических и культурных отношений между Россией и Катаром. Кроме того, состоится бизнес-диалог «Россия–Катар» – дискуссия на высоком уровне, посвященная дальнейшему развитию инвестиционных возможностей.

На форуме традиционно будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники сессии обсудят также программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 г.

В рамках форума состоится организованный МИД России совместно с агентством МИА «Россия сегодня» деловой завтрак по теме применения в России законодательства по иноСМИ-иноагентам. В неформальной атмосфере планируем провести откровенный разговор с представителями отечественных и иностранных СМИ, экспертного сообщества, иностранного дипкорпуса и гражданского общества.

ПМЭФ-2021 будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны Организационным комитетом с учетом требований ВОЗ. В рамках Форума будут созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых контактов, возможности принять участие в насыщенной культурной и спортивной программах.

Обо всех мероприятиях ПМЭФ-2021 можно узнать на официальном сайте.

Об эвакуации граждан России из сектора Газа

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации сегодня утром началась эвакуация проживающих в секторе Газа граждан России. Первая группа россиян, изъявивших желание покинуть сектор, уже доставлена в Египет. Всего их 64 человек – в основном женщины и дети. В настоящее время наши граждане находятся на пути в международный аэропорт Каира. Там их ждет самолет МЧС России, которым они смогут прилететь в Москву.

Гуманитарная ситуация в Газе, резко обострившаяся в результате очередного ожесточенного палестино-израильского вооруженного противостояния, остается крайне сложной. В связи с этим Представительство России при Палестинской национальной администрации и Посольство России в Египте прорабатывают возможность вывоза оттуда второй группы наших соотечественников.

О высказываниях западных политиков по инциденту с «Райанэйр»

Обратили внимание на то, как наши западные партнеры комментируют ситуацию в некой «увязке» с Россией. Не прошло и трех суток с момента происшествия, еще незавершены следственные мероприятия, не получены разъяснения авиационных экспертов, проводящих расследование, но наши западные партнеры как один стремительно, единодушно и как всегда безосновательно сделали выводы. Не буду повторять нашу официальную реакцию на эти события. Подчеркну, мы сфокусировались на проведении объективного, обстоятельного – не так, как привыкли делать наши западные партнеры на основе тезиса «хайли лайкли» – расследования. Но начались спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» в этом событии.

Приведу несколько цитат:

Премьер-министр Чехии А.Бабиш «по горячим следам» заявил: «Согласно доступной информации, в самолете находились четыре гражданина России, которые, весьма вероятно, имеют с данным невероятным актом много общего». Дальше были сделаны выводы, что эти граждане покинули самолет, остались на территории Белоруссии.

Официальными лицами задается тренд удивительным образом комбинировать факты с фальшью. Потом это распространяется через СМИ в фантастических интерпретациях.

Пресс-секретарь Белого дома Дж.Псаки дважды высказалась на эту животрепещущую тему: «Мы не считаем, что дело обстоит таким образом (речь об участии России в инциденте). Я никоим образом не сигнализировала о том, что мы вчера придерживались такой точки зрения. И это не изменилось. <…> Я не пыталась делать такие поспешные выводы, а лишь хотела сказать, что между ними (Россией и Белоруссией) близкие отношения. Помощник по национальной безопасности Дж.Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора утром (24 мая с.г.)».

Заметили, что в данном контексте особо подчеркиваются тесные отношения России и Белоруссии. Существование Союзного государства стало открытием. Лучше поздно, чем никогда. Каждый проходит свой путь к знанию.

Министр иностранных дел Великобритании Д.Рааб отметил: «Данный инцидент не мог случиться без, как минимум, молчаливого согласия Москвы», а его французский коллега Ж.-И. Ле Дриан был более осторожен: «Нельзя быть уверенным до конца. Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка».

Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Н.Рёттген заявил: «Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолета происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России».

Многих читала, многие не удивили, но есть какая-то граница приличия и профессиональной этики. В ЕС, НАТО есть аналитические центры. Если вы не можете четко сформулировать, найти факты, то запрашивайте помощь структур, которых активно спонсируете, особенно в последние годы. Они будут писать более адекватные формулировки. То, что мы услышали, – с одной стороны, единый залп на грани истерики, а с другой – абсолютное отсутствие единства в фактах.

Белорусское «псевдоправительство в изгнании» договорилось до фантастических вещей. Настаивали, что четыре гражданина России вышли в Минске. Эту информацию подхватили их западные «кураторы», а потом это пошло в СМИ. Не было никаких граждан России, покинувших самолет. Все объяснения даны, названы фамилии – белорусских и греческих граждан, действительно покинувших самолет, и российской гражданки, ситуацию с которой мы уже комментировали.

Так как были сделаны подобные заявления, допущена ошибка со стороны тех, кто придумал историю про «российских граждан, покинувших самолет». Они точно действовали по заданию. Может, стоит уже извиниться? Дать разъяснения, сказать, что были неправы, погорячились и больше это не повторится. Обычно так делают люди, допустившие фактологические ошибки.

О продлении на год (до 18 мая 2022 г.) режима «киберсанкций» ЕС

Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому Союзу или его государствам-членам, еще на один год расцениваем как крайне неконструктивный, политически мотивированный шаг в отношении России.

Поддержание санкционных механизмов в сфере информационно-коммуникационных технологий – атавизм на фоне углубляющегося, открытого, инклюзивного, демократического международного диалога государств на площадках всех уровней по созданию глобальной системы международной информационной безопасности (МИБ), в т.ч. посредством выработки универсальных правил поведения в целях предотвращения конфликтов в области МИБ и устранения недопонимания.

Полагаем, что этот шаг не отвечает декларируемой есовцами готовности к укреплению международного сотрудничества в этой сфере. Скорее наоборот – культивирует тотальное недоверие и является инструментом политического давления на страны. Рассмотрение Брюсселем «киберсанкций» как необходимой меры для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС не убедительно и наводит на мысль о следующем раунде «охоты на ведьм», в которой миропорядку по западным правилам противопоставляется «коллективный враг (или враги)», на которых можно бездоказательно возлагать вину за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Российская Федерация последовательно выступает за использование информпространства в мирных целях в полном соответствии с общепризнанными принципами международного права, закрепленными в Уставе ООН, в частности, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения государственного суверенитета.

Россия готова к конструктивному и открытому диалогу. В этих целях еще в прошлом году мы предложили ЕС наладить прямое взаимодействие между профильными экспертами, которые максимально оперативно могут разрешить все вопросы.

Увы, наша инициатива так и осталась без ответа.

О спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции

2-4 июня в гибридном формате состоится специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции. Мероприятие проводится в соответствии с резолюцией 73/191 Генассамблеи с целью обсуждения наиболее значимых проблем, связанных с коррупций, мер по противодействию данной угрозе и укреплению международного антикоррупционного сотрудничества. Российская Федерация будет представлена заместителем Министра иностранных дел О.В.Сыромолотовым.

По итогам спецсессии будет принята политическая декларация, предварительно одобренная Конференцией государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Работа над проектом в рамках межправительственного процесса продолжалась около года. Документ охватывает все основные аспекты противодействия коррупции в соответствии со структурой Конвенции, включая вопросы предупреждения, криминализации, международного сотрудничества и возвращения активов.

Считаем важным, что в декларации признается наличие пробелов в нормах международного права, регулирующих вопросы выявления, ареста, конфискации и возвращения похищенных средств в страны происхождения. Достигнуто общее понимание необходимости укрепления международно-правового режима возврата активов и намечены дальнейшие практические шаги в данном направлении.

В документе рассматриваются и другие приоритетные для Российской Федерации темы, включая повышение эффективности международного сотрудничества по вопросам предупреждения коррупции, использование современных технологий для выявления коррупционных правонарушений, антикоррупционное образование и просвещение. По инициативе нашей страны в документ было включено положение о необходимости защиты спорта от коррупции посредством координации усилий государств на всеобъемлющей и беспристрастной основе, прежде всего, в рамках ООН, при особом внимании к детско-юношескому спорту.

Спецсессия будет транслироваться в прямом эфире на веб-канале ООН. К ней также приурочен ряд специальных тематических мероприятий. В частности, Генеральная прокуратура Российской Федерации организует экспертную дискуссию на тему «Международное сотрудничество по вопросам предупреждения коррупции». Более подробная информация о спецсессии размещена на сайте Управления ООН по наркотикам и преступности.

О ситуации в Республике Мали

24 мая с.г. в столице Республики Мали г.Бамако военными арестованы Президент переходного периода Б.Н'Дау и Премьер-министр переходного правительства М.Уан. В настоящее время они удерживаются в военном гарнизоне г.Кати.

Напомню, что 18 августа 2020 г. в Мали группой военных во главе с полковником А.Гойтой было совершено силовое смещение высшего руководства страны, в том числе Президента И.Б.Кейты. Позднее учреждены временные органы власти, назначены Президент переходного периода, которым стал экс-министр обороны Б.Н'Дау, и переходное правительство во главе с Премьер-министром М.Уаном. Пост Вице-президента занял лидер госпереворота А.Гойта.

14 мая с.г. указом Президента Б.Н'Дау правительство было отправлено в отставку. М.Уану было поручено сформировать новый кабинет министров с целью своевременной подготовки и проведения всеобщих выборов, намеченных на февраль 2022 г.

По поступающей информации, поводом к аресту временного руководства страны стало решение М.Уана отстранить военных от постов министров обороны и безопасности в новом составе правительства. По заявлению Вице-президента А.Гойты, действия Президента не были согласованы с ним в нарушение положения основного документа, призванного регулировать обстановку в стране до проведения всеобщих выборов, – Хартии переходного периода.

В Москве обеспокоены развивающимися в Мали событиями. Призываем к освобождению переходного малийского руководства и мирному урегулированию сложившейся обстановки.

Полагаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в Мали в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога, продолжить планомерную подготовку к проведению в установленные сроки – 31 октября с.г. конституционного референдума и 27 февраля 2022 г. всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС и Афросоюза.

Исходим из необходимости дальнейшей последовательной реализации малийцами Алжирского мирного соглашения, которое остается безальтернативной основой для достижения прочного мира в этом государстве.

Россия будет и далее, в т.ч. в качестве постоянного члена СБ ООН, принимать конструктивное участие в международных шагах по нормализации обстановки в Мали, а также оказывать поддержку Бамако на двусторонней основе.

О возможном долгосрочном военном присутствии США в Сирии

Обратили внимание на заявления главы Центрального командования ВС США К.Маккензи о якобы необходимости долгосрочного присутствия американских войск на территории Сирии под предлогом угрозы восстановления там ИГИЛ. Со своей стороны хотели бы заметить, что К.Маккензи почему-то утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, что делает само их присутствие нелегитимным.

Кроме того, приписывая военным США единоличную роль в борьбе с ИГИЛ и в недопущении возобновления его активности на территории Сирии, руководитель Центрального командования американских войск снова лукавит. Хотели бы напомнить партнерам, что усилия, прежде всего, России, сыгравшей решающую роль в разгроме очага международного терроризма в Сирии, позволили вытеснить игиловцев и сторонников других террористических группировок из ключевых районов страны.

В рамках Багдадского информационного центра продолжается укрепление координации и антитеррористического взаимодействия военных Москвы, Багдада, Тегерана и Дамаска. Не менее важным фактором стабилизации является сотрудничество иракского и сирийского руководства по уничтожению остатков террористических группировок на межгосударственной границе.

При этом попытки Пентагона незаконно закрепиться на территории Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, на наш взгляд, не будут способствовать нормализации ситуации в регионе. У американцев там совсем другие цели, в том числе и связанные с месторождениями углеводородов в Заевфратье.

Об антироссийских заявлениях Министра обороны Великобритании Б.Уоллеса

Еще один представитель силовых структур коллективного Запада – Министр обороны Великобритании Б.Уоллес – отметился антироссийскими заявлениями. Он назвал Россию «противником, который представляет угрозу номер один» Соединенному Королевству.

Руководитель британского оборонного ведомства известен как один из наиболее последовательных «антифанатов» нашей страны в правительстве Великобритании. При этом, как и прежде, его напористая антироссийская риторика лишена какой-либо конкретики.

Со своей стороны хотелось бы порекомендовать британским «стратегам» прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны. Прекратите жить в ощущении бесконечных угроз. Хочется им сказать: «Think positive».

Об отмене Верховным административным судом Литвы решения 2018 г. о запрете на один год вещания «РТР-Планета»

12 мая с.г. Верховный административный суд Литвы отменил решение национальной Комиссии по радио и телевидению от 2018 г. о запрете сроком на 12 месяцев ретрансляции «РТР-Планета». Было также отменено решение суда нижестоящей инстанции, которое подтверждало запрет.

Основанием для принятия такого решения послужили факты нарушений со стороны членов самой Комиссии. Как выяснилось, ряд ее членов не имели права занимать свои позиции, потому что одновременно работали в СМИ. Это означает, что необходимого кворума, 2/3 состава Комиссии, для вынесения запрета о вещании и штрафа компании-оператору, обеспечивающей ретрансляцию телеканала в Литве, обеспечено не было.

Отмечаем, что незаконное решение отменено. В то же время не можем не отметить уровень цинизма и политизации всех процессов, связанных с медиа в Литве в целом и российскими СМИ в частности. Данный случай красноречиво подтверждает неоднократно озвученные нами оценки ангажированного подхода властных структур в Литве по отношению к деятельности российских СМИ на их территории.

В очередной раз подчеркиваем, что линия руководства в Вильнюсе, которая оборачивается имиджевыми потерями для самой Литвы, осуществляется в контексте деструктивного курса есовского Брюсселя в отношении России и нападками на российские СМИ, которые безосновательно обвиняются руководством ЕС в пропаганде, дезинформации и прочих грехах.

Такое поведение недопустимо. Напомню, речь идет о СМИ и журналистах. Запреты, наветы и ярлыки в отношении медиа – это недостойно и крайне негативно характеризует страны и международные структуры, которые их инициируют. Это очень важный момент. Потому что есть ответная реакция, которая иногда является единственным способом не допустить дальнейших рестрикций. А есть инициативные шаги по активизации и использованию всех этих инструментов для подавления инакомыслия.

На примере Литвы хотелось бы призвать власти соседних с ней Латвии и Эстонии, а также других стран-членов ЕС отказаться от нападок на российские СМИ, незаконных действий в их адрес, потому что все это наносит (помимо того, что это противоречиво по целому ряду позиций) ущерб репутации самих этих государств. Мы видим, к чему привела эта авантюра в Литве.

О военно-мемориальной работе за рубежом в 2021 году

В последнее время мы получили много вопросов в связи с мероприятиями по военно-мемориальной работе за рубежом в текущем году, проходившими с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина, представителей Министерства иностранных дел нашей страны.

Практически на каждом брифинге детально рассказываем о том, что делаем. Сейчас хотела бы дать комплексный, общий материал с цифрами и фактами.

Российским законодательством на МИД России возложен широкий круг обязанностей по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом. В частности, сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений осуществляют контроль за текущим состоянием всех находящихся за пределами территории Российской Федерации мест погребения российских (советских) военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Эта работа ведется российскими зарубежными учреждениями на плановой основе. Ее практическими результатами являются поддержание в достойном виде российских (советских) военно-мемориальных объектов, расположенных в иностранных государствах.

Как мы уже сообщали ранее, несмотря на ограничительные меры, предпринятые за рубежом в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 г. нашим посольствам и консульствам удалось осуществить большую часть запланированных к проведению ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ, в т.ч. организовать ремонт таких знаковых для нашей страны монументов, как «Бронзовый солдат» в г.Таллине (Эстония) и «Алеша» в г.Пловдиве (Болгария), а также реализовать проект по установке на советском воинском кладбище в г.Зволене (Словакия) мемориальных плит, где были увековечены более 11 тысяч (11327) имен советских воинов, павших в боях по всему Банско-Быстрицкому краю Чехословакии.

В 2021 г. планируем отремонтировать и благоустроить порядка 250 кладбищ, участков кладбищ, братских могил и индивидуальных захоронений за рубежом. Рассчитываем также привести в надлежащий вид около 25 памятников, находящихся вне мест погребения.

Завершаем третий, последний этап комплексного ремонта главного советского кладбища в Нидерландах (г.Лейсден). Голландские активисты также выступили с инициативой создать небольшой музей, где можно было бы ознакомиться с историей этого места. В настоящее время это предложение рассматривается в межведомственном формате. До конца 2021 г. должен быть реализован совместный проект МВД и Минобороны России по увековечению памяти о советском экипаже гидросамолета серии «Каталина», потерпевшего крушение в 1944 г. в районе норвежской коммуны Хасвик. Также планируем приступить к практическому осуществлению идеи установить в Люксембурге памятник советским работникам принудительного труда, занятым там в годы войны в тяжелой промышленности.

Продолжаем тесное взаимодействие с российским военно-историческим обществом в деле создания интерактивной карты российских (советских) мемориалов и памятников на портале «Место Памяти». Так, в первом квартале этого года Посольство России в Латвии завершило нанесение на карту всех объектов, расположенных в его консульском округе. При этом хотели бы отдельно подчеркнуть, что в отношении мест захоронения также имеется ссылка на поименный список захороненных. Активно работают на этом направлении наши дипломатические представительства в Берлине, Варшаве, Кишиневе и многие другие.

Хотела бы еще раз обратить внимание на портал «Место памяти». Вы сами сможете увидеть итоги работы наших загранучреждений.

Вновь хотела бы поблагодарить неравнодушных граждан в различных странах мира – это и россияне и граждане зарубежных государств, которые являются волонтерами, неравнодушными людьми. Они помогают, инициативно предлагают содействие в этой работе. Примеров такой помощи, небезразличного отношения – великое множество. Нам пишут письма, когда находят факты, свидетельствующие о местах захоронения наших соотечественников, связанных со временами Второй мировой войны. Нам сообщают о ситуации с памятниками в местах, где нет российских загранучреждений. Нам предлагают помощь и содействие, высказывают свое видение того, как проводить эту работу. Низкий вам поклон! Большое спасибо!

Хотела бы обратить внимание, что ваши сообщения в наших посольствах не забываются, не просто рассматриваются, а являются частью масштабной, очень важной работы. Не думайте, что ваше стремление помочь не найдет у нас отклика. Обязательно найдет. Спасибо!

Об осквернении памятника «Русский крест» в северомакедонском г.Битола

Имевший место 24 мая с.г. акт вандализма в отношении памятника «Русский крест» в северомакедонском г.Битола является осквернением общей истории наших стран.

Хотели бы напомнить, что данный мемориал посвящен российскому императорскому консулу А.А.Ростковскому и был установлен в 2003 г. по инициативе жителей Битолы к 100-летию его трагической гибели.

Разделяем возмущение северомакедонской общественности. Рассчитываем на то, что власти Северной Македонии разберутся в случившемся и виновные понесут заслуженное наказание.

О текущей ситуации с коронавирусом

Рассматриваем разработанные российскими учеными вакцины против коронавирусной инфекции как вклад нашей страны в глобальные усилия по преодолению пандемии. Считаем иммунизацию населения планеты одной из ключевых задач и подтверждаем открытость к сотрудничеству в борьбе с пандемией со всеми заинтересованными сторонами на недискриминационной и транспарентной основе.

Российская вакцина «Спутник V» на сегодня зарегистрирована на национальном уровне в 66 странах, что делает этот препарат вторым в мире по количеству подобных одобрений.

География мировых поставок «Спутник V» уже насчитывает порядка 35 стран. Особое внимание уделяется передаче технологий в целях масштабирования зарубежного производства вакцины, обеспечивающего экспортные потребности. На ряде площадок (в частности, в Аргентине, Белоруссии, Индии, Казахстане, Сербии) выпуск препарата уже начат, часть готовится к запуску в ближайшее время. Заключены также договоренности с компаниями в Египте, Китае, Республике Корея, Турции. Проявляют интерес к кооперации в сфере производства вакцины и многие другие иностранные партнеры.

Ведется работа по включению вакцины «Спутник V» в список препаратов Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing Procedure), а также по регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам.

Убеждены, что российский препарат, обладающий подтвержденной эффективностью на уровне 91,6 % и полностью защищающий от тяжелого течения заболевания, по праву входит в пул наиболее востребованных в мире вакцин против коронавирусной инфекции. Подтверждаем нашу открытость к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами по вопросу поставок этой разработки, исследования ее эффективности, а также возможности локализации производства за рубежом.

Тенденции, наблюдаемые в ситуации с COVID-19 на текущей неделе, практически не отличаются от тех, которые были озвучены на предыдущем брифинге. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 25 мая с.г., в мире зарегистрировано 166,3 млн инфицированных коронавирусом, а среднесуточный прирост выявленных случаев заражения составляет примерно полмиллиона человек.

В одном из последних выступлений Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Т.А.Гебрейесус вновь подчеркнул необходимость солидарности всех государств как в большем распределении вакцин, так и в обмене научными данными и технологиями в целях эффективного противодействия COVID-19, его обнаруженным или прогнозируемым вариациям. Разделяя данную точку зрения, обращаем внимание на недопустимость политизации темы здравоохранения и здоровья.

Российская вакцина «Спутник V» продолжает уверенно позиционировать себя как один из наиболее безопасных и востребованных иммуномодуляторов. Она поставляется по конкурентной цене, нередко и безвозмездно (о чем мы часто рассказываем), если к России обращены соответствующие просьбы партнёров. Последнее обращение такого рода, например, поступило в Правительство России от Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

С учётом всё ещё труднопрогнозируемой санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире вновь хотели бы просить наших граждан, планирующих свои поездки за рубеж, взвешивать все «за» и «против», учитывать, что ситуация может измениться кардинально, как мы это видели на примере целого ряда государств в последние месяцы. Неожиданность ужесточения карантинных мер и локдаунов может стать неприятным сюрпризом для туристов и повлечь за собой логистические трудности при возвращении на Родину («закрытие» зарубежных стран уже стало обыденностью). Нельзя забывать и об элементарных рисках заражения COVID-19, включая опасные штаммы вируса, которые с большой скоростью распространяются по всему миру.

О 25-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Гаити

Установление дипломатических отношений с Республикой Гаити произошло 2 июня 1996 г. С самого начала они приобрели конструктивный и дружественный характер, успешно развиваются и сегодня с перспективой раскрытия новых возможностей и направлений.

История Гаити всегда привлекала внимание России. Это страна с богатой, многосложной судьбой. Она прошла непростой путь – от эпохи колониализма к независимости, став первым в регионе государством, добившимся утверждения своего суверенитета в 1804 г.

Сегодня перед Гаити стоят новые вызовы, связанные с долгое время сохраняющейся внутриполитической нестабильностью. Мы знаем о стоящих проблемах, внимательно следим за их разрешением. По двусторонним каналам и в рамках Объединенного представительства ООН в вопросах поддержания политической стабильности в стране, удержания мирной обстановки, защиты прав человека оказываем нашим гаитянским друзьям возможное содействие. Всегда готовы протянуть руку помощи, как это имело место при стихийных бедствиях.

Наши страны взаимодействуют на международной арене, в продвижении кандидатур на выборах в системе ООН. Нас объединяет приверженность принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Россия открыта к дальнейшему диалогу и сотрудничеству с гаитянской стороной, что было подтверждено в ходе телефонного разговора Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел (а ныне – Премьер-министром) Гаити К.Жозефом 30 марта с.г. В качестве постоянного члена СБ ООН продолжим работу над тем, чтобы результатом содействия со стороны ООН была подлинная нормализация обстановки в Гаити, укрепление ее суверенитета и независимости.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Глава британского внешнеполитического ведомства Д.Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» и «Ямала – Европы» из-за инцидента с самолётом «Райанэйр» в Белоруссии, к которому, по его словам, может быть причастна Россия. Как в МИД России оценивают это заявление?

Ответ: Видели эти заявления Министра иностранных дел Великобритании Д.Рааба с оценками инцидента с экстренной посадкой самолета 23 мая с.г. в аэропорту Минска.

Они не стали неожиданностью. Это знаменитая британская логика, ход мысли официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Великобритании в последнее десятилетие перестала быть рациональной, оказалась заложницей одержимых русофобией ставленников британского политистеблишмента. К сожалению, эти нападки заглушают на нынешнем этапе голоса политиков, выступающих за прагматичный диалог с Москвой. Мы хорошо понимаем, что эта конъюнктурная политика проводится не в интересах народов Великобритании. Повторю, что это политический истеблишмент и его соответствующие представители.

Вновь хотелось бы напомнить – любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации.

Вопрос: В Риге произошел инцидент с заменой государственного флага Белоруссии, в котором приняли участие глава МИД Латвии и мэр Риги. Как подобные действия квалифицируются в Москве?

Ответ: Москва уже прокомментировала эту ситуацию. Событие было названо вопиющим.

А что касается инцидента с заменой российского флага, уже разместили соответствующий комментарий на сайте МИД России. Вы можете с ним ознакомиться.

Могу привести основные тезисы. Как вы знаете, власти Риги убрали государственный флаг Российской Федерации из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. На место российского триколора был помещён флаг Олимпийского комитета России.

Прежде всего, это – неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений.

К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка. Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России смотрятся жалко – такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах городов. Это необъяснимо.

Складывается впечатление, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, сделаем соответствующие выводы.

Вопрос: Есть ли информация, как развивается ситуация вокруг гражданки России С.А.Сапеги, задержанной в Минске 23 мая с.г. вместе с Р.Протасевичем, обвиняемым белорусскими властями в экстремистской деятельности?

Ответ: Посольство России в Минске внимательно следит за судьбой россиянки и оказывает ей помощь. 25 мая с.г. российский консул получил разрешение белорусских властей на встречу с С.А.Сапегой, которая прошла в тот же день в СИЗО КГБ Белоруссии. Россиянка сообщила, что чувствует себя нормально. Жалоб на некорректное обращение не высказывала. Обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, которая была удовлетворена.

25 мая с.г. российское посольство получило официальное постановление Генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении С.А.Сапегой уголовно наказуемого деяния решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу.

Российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатом нашей гражданки и продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав.

Вопрос: Утром 12 мая с.г. Вооруженные силы Азербайджана предприняли провокационные действия и пересекли государственную границу Армении на отрезке Черного озера Сюникской области. Игнорируя призывы международного сообщества, Азербайджан не только не выводит вооруженные силы с территории Армении, но и прибегает к новым противоправным действиям. 25 мая с.г. в результате перестрелки, начавшейся после обстрелов со стороны противника на приграничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области, смертельное огнестрельное ранение получила военнослужащий контактной службы младший сержант В.Хуршудян. Два сопредседателя Минской группы ОБСЕ – США и Франция четко требуют вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, какова позиция России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ?

Глава МИД России С.В.Лавров, комментируя кризис на армяно-азербайджанской границе, заявил, что между сторонами достигнута договоренность, но какая именно не сказал. О какой договоренности идет речь?

Президент Азербайджана И.Г.Алиев в ходе дискуссии заявил:«Мы со своей стороны готовы признать границы Армении. Но и Армения должна признать Карабах частью Азербайджана». До сих пор переговоры проходили в формате Минской группы, статус Арцаха был одной из тем переговоров, и сейчас И.Г.Алиев заявляет, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана. Как Вы оцениваете такое заявление?

Ответ: Ваши вопросы взаимосвязаны, поэтому, если позволите, отвечу на них комплексно.

Сопредседатели Минской группы – представители России, США и Франции – занимаются исключительно нагорно-карабахским урегулированием. Это прописано в их мандате от ОБСЕ. В Заявлении от 13 апреля с.г. «тройка» сопредседателей подчеркнула «необходимость уделить особое внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования» нагорно-карабахского конфликта. В этой связи к Азербайджану и Армении был обращен призыв «возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей». Отмечены вопросы, решение которых требует дополнительных усилий. В их числе:

возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц в соответствии с положениями Международного гуманитарного права;

обмен всеми данными, необходимыми для осуществления разминирования в затронутых конфликтом районах;

снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций;

сохранение и защита религиозного и культурного наследия;

поощрение прямых контактов и сотрудничества между затронутыми конфликтом общинами;

укрепление мер доверия между людьми.

Хотела бы подчеркнуть, что формат сопредседателей пользуется широкой международной поддержкой. Именно в его рамках должно идти политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как известно, разногласия между Баку и Ереваном остаются существенными, особенно по вопросу статуса Нагорного Карабаха. После известных событий в сентябре-ноябре 2020 г. обе страны находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия.

Россия предпринимает активные посреднические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе, превращению его в зону процветания. Российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице- премьеров России, Азербайджана и Армении занимается разблокированием транспортных и экономических связей в регионе. Российская сторона плотно вовлечена и в разрешение инцидента на азербайджано-армянской границе, содействуя снижению напряженности. Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном на высшем и высоком уровнях. Налажена оперативная связь по линии военных и пограничных служб, внешнеполитических ведомств.

Пограничный инцидент не имеет прямого отношения к нагорно- карабахской проблеме. Основная причина – отсутствие международно- правового оформления азербайджано-армянской границы, оставшееся в наследство еще с советских времен.

Исходим из того, что подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать.

Вопрос: Несколько дней назад Министерство культуры Украины по представлению СБУ включило шесть создателей и актеров российского фильма «Пункт пропуска» в свой черный санкционный список. Ранее эти же люди, как и другие наши актеры и деятели культуры, были помещены на украинский сайт «Миротворец». Прокомментируйте, пожалуйста, действия украинских властей, осуществленные в отношении российских граждан, деятелей культуры, которые снимают кино. Фильм «Пункт пропуска. Офицерская история» снят на реальных событиях. Как формулировка о том, что они представляют угрозу национальной безопасности Украины, укладывается в рамки международного права и здравого смысла?

Ответ: Краткая предыстория вопроса. 17 мая с.г. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, трех российских актеров, а также режиссера, оператора и композитора музыки для фильма «Пункт пропуска. Офицерская история». Одновременно их фамилии появились практически сразу же на скандально известном сайте «Миротворец». Такое впечатление, что спецслужбы Украины сразу делали веерную рассылку по широкому кругу. При этом в соответствии с изменениями, внесёнными после переворота на Майдане в украинский Закон «О кинематографии», «Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

Следили за этой «драмой о драме». Дело в том, что драма режиссёра В.Соколовой, как Вы справедливо отметили, основана на реальной истории российских моряков А.Баранова и М.Одинцова, которые были захвачены Службой безопасности Украины и три года (с ноября 2016 г. по сентябрь 2019 г.) провели в украинском плену. Автором сценария выступил заслуженный юрист России И.Н.Соловьев, который, являясь в те годы руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, лично участвовал в их вызволении из застенков СБУ.

К сожалению, такие действия Украины полностью укладываются в проводимую ими линию на установление политической цензуры и жёсткого контроля над умами своих граждан. Запрет нового российского фильма является лишь одним из элементов масштабной кампании Президента Украины В.А.Зеленского по зачистке информационного поля страны. Современная Украина становится всё больше похожей на тоталитарное государство в произведении Джорджа Оруэлла «1984», в котором «Министерство правды» занималось тем, что уничтожало материалы СМИ и художественные произведения, которые могли поставить под сомнение безупречность линии руководства.

Как говорится, выбрали дорогу в Европу, а свернули не туда. Вот и сегодня на Украине действующая (давайте назовем вещи своими именами) националистическая власть занимается тем же. Она закрывает независимые телеканалы, пытавшиеся давать объективные оценки происходящего в стране и мире, преследует журналистов и политиков, осмеливающихся высказывать собственную точку зрения. Запрещает книги и фильмы, отражающие исторические события, материалы, журналы, издания, любую информационную и художественную продукцию, которую каким-либо образом квалифицируют как наносящую вред национальной безопасности, как Вы правильно сказали.

Что за зверь такой «украинская национальная безопасность», никто не знает. Все только знают, что есть набор карательных мер, структур, инструментов по отбору тех, кто не угрожает, и тех, кто угрожает украинской национальной безопасности. Мир все это проходил. Это не новость. Ничего нового в этом нет. Новость в том, что мы все считали, что весь набор правочеловеческих конвенций, документов, всего того, что защищает человека и его точку зрения, должны вывести человечество на новый уровень развития на данном направлении, но оказалось, что, к сожалению, прошлое не отпускает.

Удивительно, что запрещается не только то, что связано с историческим контекстом, на который у украинского руководства свое виденье, как мы поняли, но запрещается и то, что к истории, политике, общественно-политическим взглядам вообще не имеет никакого отношения. Приводили многие примеры.

Нынешнее украинское правительство проводит жёсткую национально-языковую политику, направленную на выдавливание русского языка и русской культуры – базовых для подавляющего числа украинских граждан – из жизни страны. Уничтожается многоязычие и уникальное мультикультурное пространство, которое не одно столетие создавалось на территории страны. Причём делается это в нарушение Конституции Украины, международных норм и принципов, зафиксированных в документах ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО.

Не будем останавливаться только на художественных образах, на память приходит не только Дж.Оруэлл. Есть ещё более грустные параллели. В фашистской Германии власти составляли «чёрные списки» книг, не соответствовавших идеологии национал-социализма, и сжигали их. Такое сходство на этом направлении двух режимов еще более пугает, поскольку сегодня на Украине стремительно растут масштабы и частота неонацистких акций, приобретающих всё более агрессивный характер. Самое главное не в том, что они становятся все более агрессивными, а в том, что власть не может или все меньше стремится все это контролировать. Просто не получается. Мы об этом тоже говорили, что националистический «монстр» в какой-то момент перерастает своих создателей, что сейчас и происходит. Каждый год проходят шествия в честь нацистского коллаборациониста С.Бандеры, именами нацистских преступников называются улицы и объекты гражданской инфраструктуры. 28 апреля с.г. в Киеве прошёл марш, участники которого прославляли 14-ю гренадерскую украинскую дивизию войск СС «Галичина». Сам марш проходил под охраной полиции, его участников не задерживали, акцию не прекратили. Власти же формально осудили это событие только после того, как оно вызвало соответствующий международный резонанс со стороны тех, кто чаще всего поддерживает Украину во всех ее стремлениях, начинаниях и реализации курса. А в данном случае не смирились, не стали «не замечать».

Не думаю, что о такой «демократии», о таких «ценностях» и такой жизни мечтали граждане Украины, которые поддержали или приняли государственный переворот в феврале 2014 г.

Вопрос: Как Вы уже отметили, комментируя ситуацию с самолётом «Райанэйр» в Минске, западные партнёры начали транслировать и внушать утверждения о несуществующей «руке» Кремля в данной ситуации. Коллективный Запад активно начал кампанию с осуждением и призывами отменить полёты над Белоруссией, а также ввести санкции. Примечательно, что под ударом оказалась и Россия, судя по заявлению главы Еврокомисии У. фон дер Ляйен, которая во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС заявила, что «Россия – это самый большой сосед Белоруссии», они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Также она заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак».

Расценивает ли Министерство иностранных дел России происходящее как заранее спланированную целенаправленную акцию, целью которой является повод для введения очередных санкций и оказания давления как на России, так и на Белоруссию? Как Россия будет реагировать на нападки западных партнёров?

Ответ: Давайте разделим эти два вопроса. Как мы оцениваем реакцию Запада, я частично сказала. Но здесь очень важно понимать, что дополнительные события, которые формируются с подачи коллективного Запада, или которые были уже запрограммированы, не влияют на общую тенденцию и траекторию движения этой русофобской мысли. Мы в общем осознали, куда предводители этого коллективного Запада ведут за собой всех тех, кто на них равняется – на сдерживание нашей страны (с помощью санкционной политики), максимальное вмешательство в наши внутренние дела и т.д. Мы неоднократно вам рассказывали об этом. Поэтому в этом смысле, даже если произойдёт нейтральное событие, связанное с Россией или вовсе не связанное с Россией, так или иначе Запад не оставит попыток его привязать или использовать в своих интересах.

Вторая часть вопроса связана с расследованием происшествия в небе над Белоруссией. Начали говорить: «Россия поддерживает Минск», «Россия не поддерживает Минск», «Россия поддерживает Запад», «Россия не поддерживает Запад». Россия поддержала расследование, которое должно установить, что же случилось. Оно должно проводиться с учётом имеющихся фактов, которые уже были предоставлены, и которые должны быть предоставлены.

Эти расследования проводятся регулярно, потому что, к сожалению, мир несовершенен.

О многих расследованиях мы знаем, как общественность, обыватели, читатели, как граждане той или иной страны, которая задействована. О многих расследованиях мы не знаем, потому что они не являются резонансными. Но и авиационные компании, и власти страны, и владельцы либо аэропорта, либо частной структуры, которая вовлечена в подобное происшествие, обязаны эти расследования проводить. Они бывают длительными, бывают быстрыми, но так или иначе любое происшествие в воздухе подлежит нормальному расследованию. Я не являюсь экспертом по ИКАО, не являюсь экспертом по международной авиационной безопасности, но мы прекрасно знаем о большом количестве подобных случаев. Не буду сейчас их все перечислять, не буду рассказывать об основных параметрах подобных расследований. Это всё происходит не просто с определённой регулярностью, практически на ежедневной основе. Происходят какие-то события, которые требуют соответствующих расследований, и расследования эти проводятся.

Вопрос в том, почему данный случай должен стать исключением. Есть ли какие-то основания, чтобы данное происшествие рассматривали не с точки зрения расследования в контексте авиационной безопасности и безопасности полётов, а исключительно с политической точки зрения? Кто решил подменить ход расследования, основанного на существующих законах и правилах политическими заявлениями, тем страшным многоголосием, которое мы сейчас слышим?

Более того, посмотрите на один из примеров, который с моей точки зрения является вопиющим, – на заявление самой авиационной компании. Ведь оно сначала было сделано в одном ракурсе, а потом под давлением политических заявлений глав государств и объединений ЕС и НАТО было изменено. Поэтому ещё раз подчеркну: мы поддерживаем обстоятельное расследование, основанное на фактах, требующее столько времени, сколько необходимо, и проводимое экспертами.

Ещё хотела бы обратить внимание на то, что как по команде не обратили внимание СМИ тех стран, лидеры которых делали все эти заявления. Ведь Минск заявил не просто о готовности провести подобное расследование, а о полной открытости и желании принять международных экспертов в Белоруссии. Что же может быть не только более логичным, но и законным, чем начало подобного расследования именно с тех действий, которые предложил Минск? В этом и заключается суть нашей позиции. Это направление и нужно отрабатывать.

Вопрос: Из доклада бюджетного управления Конгресса США стало известно, что эксплуатация и модернизация ядерных сил обойдется США в 634 млдр долл. в период с 2021 по 2030 гг. «Наибольшие затраты связаны с баллистическими ракетами подводных лодок и межконтинентальными баллистическими ракетами. Также на 23 млрд долл. планируется увеличить расходы на модернизацию устаревших лабораторий и производственных установок министерства энергетики, которые занимают центральное место в плане замены нынешнего ядерного оружия и боеголовок». Учитывая упомянутое увеличение, какова позиция России по данному шагу со стороны США, и как скажется такой шаг американской стороны на судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений?

Ответ: Российско-американский Договор о СНВ не запрещает сторонам производить модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при важном условии соблюдения ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего их комплекса не противоречит международным обязательствам США.

Тем не менее, мы, безусловно, внимательно отслеживаем усилия США в указанной сфере, включая аспект увеличения их финансирования, – прежде всего, на предмет соответствия предпринимаемых Вашингтоном мер задачам поддержания стратегической стабильности.

Что касается Договора о СНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым США переоборудованием ряда средств СНВ. Оно проведено было так, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия, как того требует Договор. Добиваемся от американской стороны строгого выполнения ею всех положений ДСНВ. Эта работа будет продолжена.

Вопрос: В Словакии распространяется информация о том, что Российская Федерация будет расширять т.н. «список недружественных стран». Следует Словакии опасаться того, что и она попадёт в этот список из-за того, что первым из государств Евросоюза поддержало Чешскую Республику в истории со «взрывами в Врбетице»?

Ответ: Я хотела бы напомнить историю появления т.н. «списка недружественных государств». Он был ответом на соответствующие действия, предпринятые Соединёнными Штатами Америки. Это не теоретическая вещь, не философская. Это конкретный ответ на конкретные действия. Мы, как подчёркивало российское руководство, очень долго терпели, ждали, пока партнёры каким-то образом «приведут в порядок» себя и свои действия в соответствии со своими заявлениями, с тем, что они говорят нам публично и по двусторонним каналам. Мы многократно им давали возможности для настоящей перезагрузки отношений, а не «перегрузки», и для менее пафосных, но более эффективных способов продвижения вперёд наших двусторонних связей и контактов. Всё было испробовано.

После того, как мы увидели, что эта тенденция не просто продолжается, а набирает обороты был дан соответствующий ответ. В тот момент ещё и Прага проявила «активность» и оказалась также в этом списке.

Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живёт какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия, есть на эти действия конкретные ответы. В каждом случае, формируя наш ответ, мы исходим из того, что наиболее эффективно, целесообразно и прагматично.