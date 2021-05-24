О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпредставителем МИД Норвегии по Сирии и Ираку Х.Харальдстад

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял спецпредставителя МИД Норвегии по Сирии и Ираку Хильду Харальдстад.

В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов ближневосточной повестки дня. Особое внимание уделено развитию обстановки в Сирии и вокруг нее с акцентом на гуманитарную ситуацию и содействие политурегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН.

В этот же день консультации с Х.Харальдстад провели специальный представитель Министра иностранных дел России по сирийскому урегулированию, директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России А.А.Кинщак и Посол по особым поручениям-специальный представитель Министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию В.К.Сафронков.