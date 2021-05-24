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26.05.2117:36

О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Уругвая К.Аче Батлье

1062-26-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 мая состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Восточной Республики Уругвай К.Аче Батлье.

В ходе заинтересованного обмена мнениями, прошедшего в традиционной для российско-уругвайских отношений дружественной атмосфере, были рассмотрены ключевые моменты развития двустороннего сотрудничества, ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития практического взаимодействия между нашими странами, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, культурно-гуманитарной области, а также совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

 

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