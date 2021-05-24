О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Габона П.Мубеле Бубейи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26-28 мая Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Габонской Республики Паком Мубеле Бубейя. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры 27 мая.

Между Россией и Габоном поддерживается конструктивный и регулярный политический диалог. В его основе – созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений. Осуществляется заинтересованное взаимодействие по линии ООН, Африканского союза и других многосторонних форматов.

Министры обсудят представляющие взаимный интерес проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование кризисных ситуаций на Африканском континенте, необходимость консолидации усилий по противодействию террористическим угрозам, а также пиратству в Гвинейском заливе. Предстоит предметно рассмотреть тему реформирования Совета Безопасности ООН, в том числе в контексте заявки на избрание Габона непостоянным членом СБ ООН на период 2022- 2023 гг.

Будут затронуты вопросы подготовки и содержательного наполнения повестки дня второго саммита Россия-Африка, проведение которого запланировано на 2022 г.

Состоится предметный разговор по вопросам дальнейшего продвижения российско-габонского торгово-экономического сотрудничества, в частности о путях укрепления делового партнерства в освоении запасов минерального сырья, топливно-энергетическом комплексе, реализации инфраструктурных проектов. Важное направление наших связей – гуманитарное взаимодействие, в том числе в сферах здравоохранения и подготовки национальных кадров для Габона в российских высших учебных заведениях.

Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву Министра иностранных дел Габонской Республики П.Мубеле Бубейи придаст дополнительный импульс совместной работе по эффективному использованию имеющегося потенциала в наших двусторонних традиционно дружественных отношениях.