О заседании российско-египетской Рабочей группы по противодействию терроризму

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Каире под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова и первого заместителя Министра иностранных дел Арабской Республики Египет Х.Лозы состоялось очередное заседание российско-египетской Рабочей группы по вопросам противодействия терроризму.

Стороны обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз с учетом влияния пандемии коронавируса, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств. Особое внимание было уделено проблематике пресечения деятельности иностранных террористов-боевиков и международному антитеррористическому сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций.

Следующее заседание Рабочей группы пройдет в Москве в 2022 году.