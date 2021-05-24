О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с группой арабских послов, аккредитованных в Москве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в МИД России специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов встретился с главами дипломатических миссий арабских государств по их инициативе.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на задачи деэскалации напряжённости в регионе и урегулирования кризисных ситуаций. При этом основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования.

Руководители арабских дипмиссий выразили озабоченность в связи с действиями израильских властей в отношении палестинских жителей в секторе Газа, а также в Восточном Иерусалиме. Отмечалась необходимость закрепления соглашений о прекращении огня между палестинцами и израильтянами и консолидации международных усилий в интересах скорейшего восстановления инфраструктуры сектора и оказания экстренной гуманитарной помощи его жителям.

С российской стороны была разъяснена принципиальная и последовательная позиция Москвы в пользу налаживания устойчивых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе, нацеленных на урегулирование комплекса вопросов окончательного статуса и создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

По итогам встречи был подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия между Россией и ЛАГ по актуальной региональной проблематике.