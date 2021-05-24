О заседании Управляющего Совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко состоялось очередное заседание Управляющего Совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (соучредители – МИД России и Россотрудничество).

В заседании приняли участие члены Совета – руководитель Россотрудничества Е.А.Примаков, заместитель председателя Международного союза юристов А.В.Кудимов, видный российский дипломат С.А.Орджоникидзе, директор ДРС МИД России А.Б.Нуризаде, а также руководство Фонда во главе с Исполнительным директором А.И.Удальцовым.

Управляющий Совет утвердил годовой отчет Фонда за 2020 год, рассмотрел информацию о работе Фонда в первой половине текущего года и утвердил перспективные направления такой работы на период до конца 2021 года. Приняты также новое положение о порядке предоставления Фондом пожертвований и изменения в положение о ревизионной комиссии Фонда.

В своем выступлении на заседании председатель Управляющего Совета А.Ю.Руденко дал положительную оценку работе Фонда в отчетный период. Подтвердил, что созданная ровно 10 лет назад некоммерческая независимая организация превратилась в уникальный правозащитный механизм, вносящий заметный вклад в выполнение конституционной задачи защиты российских соотечественников за рубежом.

Отмечено, что Фонд эффективно помогает попавшим в беду соотечественникам и согражданам в рамках целого ряда судебных процессов, прежде всего, на постсоветском пространстве. Реализована серия больших информационных проектов, внесших весомый вклад в противодействие фальсификации отечественной истории, в первую очередь, военной. При поддержке Фонда подготовлены фундаментальные информационно-аналитические обзоры, изобличающие массовые нарушения прав русскоязычного населения, факты возрождения неонацизма и ксенофобии на Украине.

Из большого числа поддерживаемых Фондом соотечественных правозащитных структур и проектов – центров правовой помощи и информационно-консультационных пунктов, правовых рубрик в СМИ – по сути, уже сложилась «международная правозащитная сеть», способная координировать работу в интересах конкретных сограждан и соотечественников, оказавшихся в трудных ситуациях за границей, обеспечивая действенную защиту их прав, свобод и законных интересов.

Управляющий Совет принял решение о подготовке к проведению в ноябре с.г. очередного заседания Попечительского совета Фонда.