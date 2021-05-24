О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем назначенного Премьер-министра Ливана, лидера движения «Мустакбаль» С.Харири Ж.Шаабаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя назначенного Премьер-министра Ливанской Республики, лидера движения «Мустакбаль» С.Харири Жоржа Шаабана.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на Ливан. При этом основное внимание было уделено задаче формирования технократического правительства во главе с С.Харири для решения неотложных социально-экономических проблем, остро стоящих перед Ливанской Республикой. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана.