О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.Бен Мубараком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Сочи состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики (ЙР) Ахмедом Бен Мубараком, находящимся в России с рабочим визитом.

Была обстоятельно обсуждена военно-политическая и гуманитарная обстановка в Йемене, где уже свыше шести лет продолжается вооруженное противостояние между хуситским движением «Ансар Алла» и армейскими частями, выступающими на стороне официальных йеменских властей.

Выражено общее мнение, что интересы обеспечения долгосрочной стабильности ЙР требуют полного прекращения боевых действий и выхода на переговорные развязки имеющихся проблем и противоречий. При этом акцент был сделан на задаче запуска широкого национального диалога, в рамках которого будут учтены подходы и озабоченности всех ведущих политических сил Йемена.

С.В.Лавров отметил необходимость отмены морской, сухопутной и воздушной блокады территории ЙР, а также осуществления других неотложных практических шагов по оказанию содействия гражданскому населению вне зависимости от того, кто контролирует те или иные районы страны. Подчеркнул, что Россия будет и далее всемерно содействовать комплексному разрешению многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и последствия которых в значительной мере ощущают на себе соседние государства.

Был подтвержден обоюдный настрой на возобновление в полном объеме после устойчивой нормализации ситуации в Йемене традиционно дружественных российско-йеменских связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах двустороннего сотрудничества.