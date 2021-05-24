О заседании Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Организации Черноморского экономического сотрудничества

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая в Москве под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

Основное внимание было уделено вопросам подготовки к председательству России в ЧЭС во второй половине 2022 г. Были предметно обсуждены подходы к разработке убедительной повестки дня и программы работы российской стороны на руководящем посту в ЧЭС с участием профильных министерств и ведомств, причерноморских регионов нашей страны, национального бизнеса, научных и общественных кругов. Такой вклад России будет особо востребован в контексте предстоящего в будущем году тридцатилетнего юбилея ЧЭС.

По итогам прошлого российского председательства в 2016 году и внесения нами добровольного взноса в ЧЭС в размере 1 млн долл. США для проектного финансирования был придан серьезный импульс многим актуальным направлениям межгосударственного взаимодействия с подключением частного сектора, включая «цифровую» экономику, сферу гостеприимства и туризма, устойчивое развитие в ЧЭС.

Созданная в 1992 году ЧЭС является уникальной полноформатной организацией социально-экономического профиля в Большом Причерноморье, объединяющей в своих рядах 13 государств: Россию, Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Турцию и Украину.