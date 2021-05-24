Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.Бен Мубараком по итогам переговоров, Сочи, 26 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.Бен Мубараком, находящимся в Российской Федерации с рабочим визитом. Подробно обсудили складывающуюся в Йемене за последние годы военно-политическую и гуманитарную обстановку, коснулись некоторых вопросов двусторонних отношений.

Особое внимание уделяем задачам скорейшего прекращения войны, боевых действий в этой дружественной нам стране. Подчеркнули необходимость отказа для всех участников конфликта от попыток разрешить накопившиеся и продолжающие накапливаться проблемы силой. Подтвердили нашу нацеленность на продолжение международных посреднических усилий при центральной, ведущей роли ООН. У нас однозначная позиция в том, что касается необходимости для самих йеменцев договориться между собой через всеохватный диалог, а внешние игроки должны активно содействовать созданию условий для того, чтобы решение было найдено в ходе таких инклюзивных переговоров на основе компромиссов.

Наша позиция также предполагает признание факта, что путь к установлению устойчивого мира и стабильности лежит через диалог всех ведущих национальных политических сил. Сегодня особо акцентировали этот важный аспект. Не видим альтернативы межйеменским переговорам, предусматривающим взаимный учет интересов и озабоченностей.

Нас тревожит тяжелое положение, в котором оказалось гражданское население Йемена. Продолжающиеся боевые действия влекут за собой все новые жертвы среди мирных жителей, подрывают социально-экономическую инфраструктуру. Как следствие, люди страдают от безработицы, недоедания, недоступности элементарных бытовых и медицинских услуг, распространения опасных заболеваний. Ситуация только усугубилась в результате новой коронавирусной инфекции.

Россия продолжает выступать за полное снятие морской, сухопутной и воздушной блокады Йемена, за отмену всех ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во все без исключения районы страны. Призываем все стороны конфликта к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права и отказу от боевых операций, ведущих к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей.

Высказались в поддержку предложений, которые некоторое время назад были сформулированы Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Йемену относительно функционирования аэропорта в Сане, морского порта в Ходейде, обеспечения регулярной выплаты зарплаты государственным служащим. Пока еще по этим вопросам не достигнут компромисс. Призвали к скорейшему урегулированию ситуации вокруг нефтехранилища «Сафир» вблизи Ходейды в рамках взаимодействия между хуситским движением «Ансар Алла» и уполномоченными структурами ООН.

Говоря о нашем двустороннем сотрудничестве, с сожалением констатировали, что внутрийеменский кризис привел к фактической заморозке всех экономических, торговых, гуманитарных, образовательных контактов. Несмотря на это подтвердили обоюдный настрой на восстановление в полном объеме деловых связей сразу после завершения вооруженной конфронтации и формирования в Йеменской Республике единых органов государственной власти. Нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее.

Мы дорожим традиционно дружественными отношениями с Йеменом. Надеюсь, что эти переговоры будут способствовать созданию необходимых условий для преодоления серьезных, многочисленных проблем, с которыми сегодня столкнулись наши друзья.

Благодарю вас и передаю слово моему коллеге.