О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин встретился с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.

Обсуждались актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия на международных площадках. Состоялся обмен мнениями по рассмотрению различных аспектов текущей ситуации в ближневосточном урегулировании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и ее отделении в Женеве.