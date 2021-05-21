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26.05.2113:11
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин встретился с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.
Обсуждались актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия на международных площадках. Состоялся обмен мнениями по рассмотрению различных аспектов текущей ситуации в ближневосточном урегулировании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и ее отделении в Женеве.