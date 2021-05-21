Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.Бен Мубараком, Сочи, 26 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Коллеги,

Рады вас приветствовать в Сочи. Надеюсь, этот город вам понравился. Мы оперативно откликнулись на Ваше пожелание провести очередные консультации между российским и йеменским министерствами иностранных дел.

Серьёзно обеспокоены ситуацией в дружественном нам Йемене, который раздирает гражданская война. Активно работаем со всеми сторонами конфликта, со всеми внешними игроками, поддерживаем центральную роль Организации Объединённых Наций.

Сегодня мы хотели бы услышать Ваши оценки происходящего, которые будут полезны в наших дальнейших усилиях.

Ещё раз добро пожаловать!